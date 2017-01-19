Доллар вернулся к росту на бирже

Алексей Иванов

Курсы евро и российского рубля немного снизились.

В четверг 19 января на торгах Белорусской валютно-фондовой биржи доллар подорожал на 0,17% до 1,9472 рубля.

Евро снизился на 0,28% до 2,0719 рубля.

Российский рубль потерял 0,39% своей стоимости. Сегодня за 100 российских давали 3,2738 белорусского рубля.