Актуалии

Экономикс

Общество

Приложения

Партнеры

Image 46122 Оконный портал Газета «Народная Воля» - апошнія навіны

БР новости

Доллар вернулся к росту на бирже

19 января, 2017 г.

Алексей Иванов

Курсы евро и российского рубля немного снизились.

В четверг 19 января на торгах Белорусской валютно-фондовой биржи доллар подорожал на 0,17% до 1,9472 рубля.

Евро снизился на 0,28% до 2,0719 рубля.

Российский рубль потерял 0,39% своей стоимости. Сегодня за 100 российских давали 3,2738 белорусского рубля. 

Поделиться |

ОТПРАВИТЬ КОММЕНТАРИЙ




* Все поля обязательны для заполнения

"БР новости" из предыдущего выпуска

Беларусь нарастила экспорт машин, продукции древообработки и текстиля. (Валерий Алексеев, 48 (1230) 24 декабря - 14 января 2016 г.)

МНС собрало 7 млн рублей сбора на финансирование госрасходов (Валерий Алексеев, 48 (1230) 24 декабря - 14 января 2016 г.)

Ставки по депозитам в 2016 году снизились (Валерий Алексеев, 48 (1230) 24 декабря - 14 января 2016 г.)

МТС запустил 4G еще в 20 городах Беларуси (, 48 (1230) 24 декабря - 14 января 2016 г.)

Изменения в Кодексе об образовании: в школу с 5 лет, в классах по 30 учеников (БЕЛТА, 48 (1230) 24 декабря - 14 января 2016 г.)

Все новости из предыдущего выпуска

(PDF) Вход/Регистрация

Весь номер по полосам

Архив

Сервисы сайта

Follow belmarket on Twitter

Новости компаний

Юридическое бюро КАЗАКОВОЙ ОЛЬГИ

220073, г. Минск, ул. Скрыганова, 6а, пом. 14, комн.25

  тел/факс +375 17 236 36 19

  моб. +375 29 578 08 03

  моб. +375 29 317 47 15

  o77777@yandex.ru


Международная специализированная выставка «Рабочая одежда. Безопасность и охрана труда в Беларуси– 2017»

С 7 по 10 февраля 2017 года в Минске (ул. Я. Купалы, 27) пройдут международные специализированные выставки «Автоматизация. Электроника»  и «Электротех. Свет»

Проекту международной технической помощи “Улучшение доступа к финансовым ресурсам сельского населения в Беларуси“ требуется.

О предоставлении коммерческого предложения

Все новости

Архив