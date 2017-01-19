За 11 месяцев 2016 года белорусский молочный экспорт превысил 1,6 млрд долларов

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19 января, 2017 г.
288 тыс. т продукции было поставлено в Россию, за пределы СНГ экспортировано чуть меньше 1 тыс. т.
Экспорт сухого и сгущенного молока и сливок в ноябре сократился с 17 тыс. т до 14 тыс. т. Уменьшение месячного объема поставок можно связать с негативным последствиями санкций Россельхознадзора в отношении некоторых белорусских предприятий.
Всего за 11 месяцев 2016-го из Беларуси было вывезено 193 тыс. т сухих и сгущенных продуктов на 412 млн. долларов, что на 11,5% меньше в натуральном и на 10,5% в стоимостном выражении, чем в 2015-м. Экспорт в Россию снизился с 201 тыс. т до 177 тыс. т.
Экспорт белорусских пахты, йогурта и кефира в ноябре снизился до 6,9 тыс. т с 7,8 тыс. т в октябре. Небольшая сезонность все-таки характерна для белорусского производства сырья.
Всего за 11 месяцев прошлого года экспорт по этой категории товаров составли 91,4 тыс. т, а в стоимостном выражении – 86,1 млн. т долларов. Поставки выросли на 17,7 и 3,5% соответственно.
89,8 тыс. т пахты, йогуртов и кефира было отправлено в Россию. В данной категории товаров экспорт по направлениям дифференцирован сильнее всего, хотя объемы поставок на третьи рынки в абсолютном измерении невелики Всего за пределы СНГ было поставлено за 11 месяцев 76 т, из них 48 – в страны ЕС. В ноябре еще тонна йогуртов уехала в ОАЭ. Кроме того, за 11 месяцев продано 38 т в Эстонию, 4 т – в Сингапур, 7 т – в Грузию, 3 т – в Гонконг, 1 т – в Иорданию, 9 т – в Литву.
Экспорт молочной сыворотки в ноябре сократился с 10 до 9 тыс. т. Всего за 11 месяцев года было экспортировано 126 тыс. т сыворотки на 50,6 млн. долларов. В натуральном выражении экспорт вырос на 5,6%, в стоимостном – на 6,1%. По сравнению с результатами 10 месяцев 2016 года можно отметить замедление поставок в натуральном выражении. В январе-октябре они были выше на 5,6% в натуральном выражении, а в стоимостном – лишь 0,8%. Основным рынком, как и для других продуктов, является Россия, куда было продано 121 тыс. т сыворотки.
За пределы СНГ экспортировали более 2 тыс. т продукта. В Китай за 11 месяцев отправили 1325 т сыворотки, то есть в ноябре было отгружено еще 525 т. В стоимостном выражении экспорт достиг 712 тыс. долларов. Экспорт в Филиппины приостановился. Всего поставлено 950 т.
Поставки сливочного масла в ноябре составили 5,3 тыс. т. Всего за 11 месяцев продано 69.99 тыс. т на 263,9 млн. долларов. Экспорт в натуральном выражении вырос на 9,7%, в стоимостном – на 29,3%. На долю России приходится 67,74 тыс. т. За пределы СНГ было продано более 127 т: 43 в Иран и 84 в Грузию.
Экспорт молочных паст по итогам 11 месяцев составил 7,5 тыс. т. Он принес 27 млн. долларов. Объемы значительно снизились в сравнении с 2015-м годом.
Сыров и творога Беларуси экспортировала за 11 месяцев 189 тыс. т на 624,6 млн. долларов, что выше показателей 2015 года на 13,4% в натуральном выражении и на 6,2% - в стоимостном.
Импорт сырья составил в ноябре порядка 8 тыс. т. Всего ввезено в странно 102 тыс. т несгущенных молока из сливок, в основном из Польши на сумму 37,6 млн. долларов.
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Юридическое бюро КАЗАКОВОЙ ОЛЬГИ
220073, г. Минск, ул. Скрыганова, 6а, пом. 14, комн.25
тел/факс +375 17 236 36 19
моб. +375 29 578 08 03
моб. +375 29 317 47 15
o77777@yandex.ru
Международная специализированная выставка «Рабочая одежда. Безопасность и охрана труда в Беларуси– 2017»
С 7 по 10 февраля 2017 года в Минске (ул. Я. Купалы, 27) пройдут международные специализированные выставки «Автоматизация. Электроника» и «Электротех. Свет»
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