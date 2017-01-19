В Беларуси могут упростить предоставление земельных участков

Валерий Алексеев

Президент Беларуси высказался против излишних административных барьеров, сообщает пресс-служба.

Сегодня он провел совещание по вопросам совершенствования законодательства об изъятии и предоставлении земельных участков.

- Наша задача - подходить ко всем изменениям взвешенно. Я не говорю, что невозможно корректировать какие-то нормы законодательства: и декреты, и указы Президента, и законы подлежат корректировке, поскольку жизнь идет, все меняется. Но я хотел бы знать причину и какие изменения произошли, что мы опять беремся за этот документ, - сказал Александр Лукашенко. - Передача земли должна приносить государству экономическую выгоду. При этом нужно исключить излишние административные барьеры и чрезмерную бюрократию.