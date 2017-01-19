БЕЛТА

18 января состоялась встреча белорусской делегации с вице-губернатором данной провинции Хэ Джунъю, на которой обсуждены вопросы развития побратимских связей. Важным результатом переговоров как раз и стало подписание договоренности о создании субпарка светодиодной продукции в "Великом камне", сообщает БЕЛТА.

Церемония подписания документа прошла во время открытия Международного фестиваля освещения, который был организован администрацией провинции Гуандун и Ассоциацией осветительных приборов.

Кроме того, согласно подписанному унитарным предприятием "Мингорсвет" и Ассоциацией осветительных приборов провинции Гуандун протоколу запланировано совместное проведение в Минске в сентябре 2017 года фестиваля света и выставки-ярмарки осветительных приборов и оборудования.