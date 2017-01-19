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БР новости

На БУТБ установили рекорд по продаже лесопродукции

19 января, 2017 г.

Валерий Алексеев

17 января на торгах ее было реализовано на 7,2 млн. евро

 

Как сообщает БелаПАН, продано 53,4 тыс. куб. м пилопродукции (54% от выставленного объема) на сумму 5,8 млн евро, а также 92,3 тыс. куб. м щепы топливной (23% от общего предложения товара) на сумму 1,4 млн евро.

Предыдущие крупные биржевые торги топливной щепой на экспорт состоялись в июле 2014 года, когда было продано 114,9 тыс. куб. м

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