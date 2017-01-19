На БУТБ установили рекорд по продаже лесопродукции

Валерий Алексеев

17 января на торгах ее было реализовано на 7,2 млн. евро

Как сообщает БелаПАН, продано 53,4 тыс. куб. м пилопродукции (54% от выставленного объема) на сумму 5,8 млн евро, а также 92,3 тыс. куб. м щепы топливной (23% от общего предложения товара) на сумму 1,4 млн евро.

Предыдущие крупные биржевые торги топливной щепой на экспорт состоялись в июле 2014 года, когда было продано 114,9 тыс. куб. м