МТЗ приглашает туристов

Четверг
19 января 2017
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14-20 января 2017 г.
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Mинск
Сегодня:
19 января, 2017 г.
МТЗ займется промышленным туризмом. Ознакомится с историей предприятия и узнать, чем сегодня живет МТЗ, смогут организованные группы. Они смогут посетить конвейер, цеха предприятия и оценить новую линейку тракторов.
В ходе экскурсии можно будет проследить всю технологическую цепочку производства: от механического цеха, где производят шестерни и валы, до Корпуса сборки тракторов – главного конвейера предприятия.
Также туристы увидят выставку тракторов и ознакомятся с новейшей линейкой техники «BELARUS».
В Беларуси туристов на производство уже пускает БЕЛАЗ, причем они могут даже прокатиться на большегрузном карьерном самосвале.
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Юридическое бюро КАЗАКОВОЙ ОЛЬГИ 220073, г. Минск, ул. Скрыганова, 6а, пом. 14, комн.25 тел/факс +375 17 236 36 19 моб. +375 29 578 08 03 моб. +375 29 317 47 15 o77777@yandex.ru
Юридическое бюро КАЗАКОВОЙ ОЛЬГИ
220073, г. Минск, ул. Скрыганова, 6а, пом. 14, комн.25
тел/факс +375 17 236 36 19
моб. +375 29 578 08 03
моб. +375 29 317 47 15
o77777@yandex.ru
Международная специализированная выставка «Рабочая одежда. Безопасность и охрана труда в Беларуси– 2017»
С 7 по 10 февраля 2017 года в Минске (ул. Я. Купалы, 27) пройдут международные специализированные выставки «Автоматизация. Электроника» и «Электротех. Свет»
Проекту международной технической помощи “Улучшение доступа к финансовым ресурсам сельского населения в Беларуси“ требуется.
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