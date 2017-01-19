МТЗ приглашает туристов

Алексей Иванов

Завод собирается проводить экскурсии по производству

МТЗ займется промышленным туризмом. Ознакомится с историей предприятия и узнать, чем сегодня живет МТЗ, смогут организованные группы. Они смогут посетить конвейер, цеха предприятия и оценить новую линейку тракторов.

В ходе экскурсии можно будет проследить всю технологическую цепочку производства: от механического цеха, где производят шестерни и валы, до Корпуса сборки тракторов – главного конвейера предприятия.

Также туристы увидят выставку тракторов и ознакомятся с новейшей линейкой техники «BELARUS».

В Беларуси туристов на производство уже пускает БЕЛАЗ, причем они могут даже прокатиться на большегрузном карьерном самосвале.