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БР новости

В Минэкономики обсудили, как насчитывать ущерб

19 января, 2017 г.

Ведомство провело подготовительное заседание рабочей группы для решения проблемных вопросов определения размера вреда (в том числе реального ущерба), причиненного государству, юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям противоправными действиями.

В соответствии с пунктом 171 Указа Президента Республики Беларусь от 16 октября 2009 г. № 510 «О совершенствовании контрольной (надзорной) деятельности в Республике Беларусь» было принято постановление Совета Министров Республики Беларусь от 7 декабря 2016 г. № 1001, утвердившее Положение о порядке определения размера вреда (в том числе реального ущерба), причиненного государству, юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям противоправными действиями.

В соответствии с поручением Правительства Республики Беларусь на базе Минэкономики создана площадка для решения проблемных вопросов определения вреда и его размера, в части, неурегулированной вышеназванным Положением.

В ходе заседания обсуждался перечень вопросов, подлежащих решению и регламента деятельности рабочей группы. Принято решение рассмотреть следующие вопросы:

1. Уяснение необходимости определения и использования в законодательных актах единого понятия терминов «ущерб», «вред».

2. Определение размера вреда (ущерба) исходя из коммерческой оценки (расходов на восстановление, приобретение или создание поврежденного (испорченного), недостающего, уничтоженного имущества), а не балансовой оценки (денежной оценки имущества по бухгалтерским документам) имущества.

3. Учет в размере вреда (ущерба) затрат организации, связанных с совершенным противоправным деянием, включая уплату налогов, иных обязательных платежей, страховых взносов.

4. Определение в соответствии с Положением, утвержденным постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 7 декабря 2016 г. № 1001 (далее – Положение), размера вреда при его выявлении не только в ходе проверок а и при иных мероприятиях.

5. Квалификация в качестве вреда перечня следующих фактов (событий), для описания в Положении, иных актах законодательства:

5.1. приобретение товаров (работ, услуг) с нарушением установленной процедуры, по ценам (тарифам) выше среднерыночных, а также выше цен (тарифов), установленных в соответствии с законодательством;

5.2. уплата штрафов, экономических санкций, утрата права собственности на имущество в результате применения мер ответственности за совершенные противоправные действия работниками организаций;

5.3. списания (наличия подлежащей списанию) просроченной дебиторской задолженности без ее погашения;

5.4. реализация (отпуска) продукции, товаров (работ, услуг) при просроченной дебиторской задолженности, возникшей по вине покупателя, если договором предусмотрено иное; невведение в эксплуатацию оборудования в установленные в проектной или иной документации сроки.

5.5. нецелевое использование бюджетных средств и средств государственных внебюджетных фондов; незаконное получения денежных средств, в том числе из бюджета, на основании предоставленных недостоверных данных и (или) фиктивных документов;

5.6. невзыскание платы за сданное в аренду имущество, за переданное в фактическое временное пользование и (или) владение имущество (без заключения договора), неистребование неустойки (неосуществление обязанностей при управлении юридическим лицом в рамках определенного обязательства).

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