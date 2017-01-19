В Минэкономики обсудили, как насчитывать ущерб

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19 января, 2017 г.
В соответствии с пунктом 171 Указа Президента Республики Беларусь от 16 октября 2009 г. № 510 «О совершенствовании контрольной (надзорной) деятельности в Республике Беларусь» было принято постановление Совета Министров Республики Беларусь от 7 декабря 2016 г. № 1001, утвердившее Положение о порядке определения размера вреда (в том числе реального ущерба), причиненного государству, юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям противоправными действиями.
В соответствии с поручением Правительства Республики Беларусь на базе Минэкономики создана площадка для решения проблемных вопросов определения вреда и его размера, в части, неурегулированной вышеназванным Положением.
В ходе заседания обсуждался перечень вопросов, подлежащих решению и регламента деятельности рабочей группы. Принято решение рассмотреть следующие вопросы:
1. Уяснение необходимости определения и использования в законодательных актах единого понятия терминов «ущерб», «вред».
2. Определение размера вреда (ущерба) исходя из коммерческой оценки (расходов на восстановление, приобретение или создание поврежденного (испорченного), недостающего, уничтоженного имущества), а не балансовой оценки (денежной оценки имущества по бухгалтерским документам) имущества.
3. Учет в размере вреда (ущерба) затрат организации, связанных с совершенным противоправным деянием, включая уплату налогов, иных обязательных платежей, страховых взносов.
4. Определение в соответствии с Положением, утвержденным постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 7 декабря 2016 г. № 1001 (далее – Положение), размера вреда при его выявлении не только в ходе проверок а и при иных мероприятиях.
5. Квалификация в качестве вреда перечня следующих фактов (событий), для описания в Положении, иных актах законодательства:
5.1. приобретение товаров (работ, услуг) с нарушением установленной процедуры, по ценам (тарифам) выше среднерыночных, а также выше цен (тарифов), установленных в соответствии с законодательством;
5.2. уплата штрафов, экономических санкций, утрата права собственности на имущество в результате применения мер ответственности за совершенные противоправные действия работниками организаций;
5.3. списания (наличия подлежащей списанию) просроченной дебиторской задолженности без ее погашения;
5.4. реализация (отпуска) продукции, товаров (работ, услуг) при просроченной дебиторской задолженности, возникшей по вине покупателя, если договором предусмотрено иное; невведение в эксплуатацию оборудования в установленные в проектной или иной документации сроки.
5.5. нецелевое использование бюджетных средств и средств государственных внебюджетных фондов; незаконное получения денежных средств, в том числе из бюджета, на основании предоставленных недостоверных данных и (или) фиктивных документов;
5.6. невзыскание платы за сданное в аренду имущество, за переданное в фактическое временное пользование и (или) владение имущество (без заключения договора), неистребование неустойки (неосуществление обязанностей при управлении юридическим лицом в рамках определенного обязательства).
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Юридическое бюро КАЗАКОВОЙ ОЛЬГИ
220073, г. Минск, ул. Скрыганова, 6а, пом. 14, комн.25
тел/факс +375 17 236 36 19
моб. +375 29 578 08 03
моб. +375 29 317 47 15
o77777@yandex.ru
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