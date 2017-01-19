В Минске повышены ставки единого налога с ИП и физлиц

Алексей Иванов

Они выросли на 12%. Соответствующее решение Мингорсовета сегодня опубликовано на Национальном правовом интернет-портале.

ИП, занимающиеся торговлей непродовольственными товарами будут платить на 8-11 рублей больше, общепитом – на 15 рублей, парикмахеры – на 10 рублей, занимающиеся ремонтом автомобилей – на 21 рубль, строители – на 12 рубле.

Репетиторы теперь будут платить единый налог в 34 рубля в месяц или на 4 рубля больше, чем раньше, сборщики мебели – 194 рубля, таксисты – 160 рублей, фотографы – 103 рубля, врачи – 157 рублей.

Изменение налоговых ставок вызвано изменениями в Налоговом кодексе, вступившими в силу в 2017 году.

Решение Мингорсовета.