Кузбасское угольное предприятие в 2017 году закупит 70 самосвалов БелАЗ

Четверг
19 января 2017
06:25
№ 1 (1231)
14-20 января 2017 г.
Курсы валют НБ РБ
USD 1.9439
EUR 2.0778
RUB .032866
Цены недели
А-95: 11900 руб.
А-92: 11100 руб.
ДТ: 12300 руб.
Mинск
Сегодня:
18 января, 2017 г.
ОАО "Угольная компания "Кузбассразрезуголь" в 2017 году запустит в эксплуатацию 70 новых самосвалов БелАЗ, сообщили БЕЛТА в пресс-службе посольства Беларуси в России со ссылкой на информацию кузбасского предприятия.
"В общей сложности компания заключила договор на поставку в 2017 году 70 новых карьерных машин белорусского производства: 22 породо- и углевоза грузоподъемностью 130 т (БелАЗ-75131) и 48 БелАЗ-75306 грузоподъемностью 220 т. Затраты компании на эти цели составят почти 7 млрд российских рублей", - отмечается в сообщении.
Новые самосвалы приобретены для всех разрезов компании. Поставки будут завершены в июне 2017 года.
Как сообщил начальник управления автомобильного транспорта "Кузбассразрезугля" Сергей Рябкин, на сегодня первые 10 новых БелАзов уже вышли на линию - это три 130-тонных породовоза и семь 220-тонных автомобилей.
По данным "Кузбассразрезугля", в настоящее время на предприятиях компании работает более 530 технологических автомобилей, 95% из которых составляют карьерные самосвалы БелАЗ.
"Кузбассразрезуголь" занимает второе место в России по объемам добычи угля. В его состав входят шесть филиалов: угольные разрезы "Кедровский", "Моховский", "Бачатский", "Краснобродский", "Талдинский", "Калтанский", а также единственное в компании предприятие по подземной добыче угля - шахта "Байкаимская".
Беларусь нарастила экспорт машин, продукции древообработки и текстиля. (Валерий Алексеев, 48 (1230) 24 декабря - 14 января 2016 г.)
МНС собрало 7 млн рублей сбора на финансирование госрасходов (Валерий Алексеев, 48 (1230) 24 декабря - 14 января 2016 г.)
Ставки по депозитам в 2016 году снизились (Валерий Алексеев, 48 (1230) 24 декабря - 14 января 2016 г.)
МТС запустил 4G еще в 20 городах Беларуси (, 48 (1230) 24 декабря - 14 января 2016 г.)
Изменения в Кодексе об образовании: в школу с 5 лет, в классах по 30 учеников (БЕЛТА, 48 (1230) 24 декабря - 14 января 2016 г.)
Международная специализированная выставка «Рабочая одежда. Безопасность и охрана труда в Беларуси– 2017»
С 7 по 10 февраля 2017 года в Минске (ул. Я. Купалы, 27) пройдут международные специализированные выставки «Автоматизация. Электроника» и «Электротех. Свет»
Проекту международной технической помощи “Улучшение доступа к финансовым ресурсам сельского населения в Беларуси“ требуется.
О предоставлении коммерческого предложения
Проекту международной технической помощи «Улучшение доступа к финансовым ресурсам сельского населения в Беларуси» требуется разработать автоматизированную систему управления для микрофинансовых организаций
ОТПРАВИТЬ КОММЕНТАРИЙ
* Все поля обязательны для заполнения