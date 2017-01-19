Кузбасское угольное предприятие в 2017 году закупит 70 самосвалов БелАЗ

БЕЛТА

ОАО "Угольная компания "Кузбассразрезуголь" в 2017 году запустит в эксплуатацию 70 новых самосвалов БелАЗ, сообщили БЕЛТА в пресс-службе посольства Беларуси в России со ссылкой на информацию кузбасского предприятия.

"В общей сложности компания заключила договор на поставку в 2017 году 70 новых карьерных машин белорусского производства: 22 породо- и углевоза грузоподъемностью 130 т (БелАЗ-75131) и 48 БелАЗ-75306 грузоподъемностью 220 т. Затраты компании на эти цели составят почти 7 млрд российских рублей", - отмечается в сообщении.

Новые самосвалы приобретены для всех разрезов компании. Поставки будут завершены в июне 2017 года.

Как сообщил начальник управления автомобильного транспорта "Кузбассразрезугля" Сергей Рябкин, на сегодня первые 10 новых БелАзов уже вышли на линию - это три 130-тонных породовоза и семь 220-тонных автомобилей.

По данным "Кузбассразрезугля", в настоящее время на предприятиях компании работает более 530 технологических автомобилей, 95% из которых составляют карьерные самосвалы БелАЗ.

"Кузбассразрезуголь" занимает второе место в России по объемам добычи угля. В его состав входят шесть филиалов: угольные разрезы "Кедровский", "Моховский", "Бачатский", "Краснобродский", "Талдинский", "Калтанский", а также единственное в компании предприятие по подземной добыче угля - шахта "Байкаимская".