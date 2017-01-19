Тракторное ралли Париж-Мосар планирует провести МТЗ

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18 января, 2017 г.
Витебская область готовится принять тракторное ралли, организованное ОАО "Минский тракторный завод", рассказали БЕЛТА в Витебском облисполкоме.
Маршрут гонки проляжет по Поставскому и Глубокскому районам между населенными пунктами Париж и Мосар (расстояние по бездорожью составляет около 12 км). Точные даты проведения тракторного ралли пока не определены, предположительно речь идет о 27 или 28 января.
Стартуют трактора в Париже, по маршруту следования планируется вести видеосъемку состязания, в том числе с воздуха (при помощи камер на квадрокоптерах). Завершится ралли в Мосаре, где возле костела состоится торжественная церемония награждения и концерт.
По замыслу организаторов, это мероприятие должно поспособствовать улучшению имиджа предприятия и повышению престижа профессии тракториста.
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