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БР новости

Розничный товарооборот Беларуси снизился в 2016 году на 4,1%

18 января, 2017 г.

Валерий Алексеев

Он составил 36,2 млрд рублей.

При этом оборот торговых организаций практически не изменился в сопоставимы ценах с 2015 годом. Он снизился всего на 0,9% до 30,9 млрд рублей.

В расчете на душу населения розничный товарооборот в 2016 году составил 3,8 тыс. рублей. В 2015 году этот показатель составлял 3,7 тыс. рублей.

В 2016 году оптовый товарооборот составил 64,8 млрд. рублей, или в сопоставимых ценах 89,6% к уровню 2015 года.

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