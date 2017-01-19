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БР новости

Австрийский «Кроноспан» может инвестировать в белорусскую переработку до 200 млн долларов

18 января, 2017 г.

Алексей Иванов

Перспективы сотрудничества обсуждались на встрече премьер-министра Андрея Кобяков с владельцем группы компаний "Кроноспан" Питером Кайндлом.

С 2012 по 2016 год "Кроноспан" инвестировал в белорусские проекты в сфере деревообработки более 870 млн долларов. На эти объекты приходится почти 20% от общего объема выпуска продукции деревообработки в Беларуси и 25% экспорта.

-  Правительство заинтересовано в дальнейшей реализации ваших проектов в Беларуси, - цитирует Кобякова БЕЛТА.

Питер Кайндл отметил, что группе комфортно работается в Беларуси и поблагодарил за поддержку. По его словам в ближайшие 12-18 месяцев "Кроноспан" планирует инвестировать еще от 50 до 200 млн долларов в рамках существующих проектов и новых предложений.

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