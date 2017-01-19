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БР новости

ОПЕК подтверждает сокращение добычи нефти

18 января, 2017 г.

Валерий Алексеев

В январском отчете о состоянии рынка организация сообщает о снижении добычи в декабре на 221 тыс. баррелей в день по сравнению с ноябрем.

ОПЕК в декабре сократила добычу нефти на 221 тыс. баррелей в день, говорится в ежемесячном отчете организации. По данным из вторичных источников члены картеля добывали в декабре 33,08 млн. т баррелей в день, сократив предложение нефти по сравнению с рекордом установленным в декабре.

Снижение добычи нефти странами ОПЕК должно быть еще большим в январе, так как организация приступила к выполнению соглашения, заключенного в ноябре в Вене.

Организация отмечает рост цены своей нефтяной корзины в декабре на 20% до 51,67 доллара США за баррель. Впервые за 18 месяцев корзина ОПЕК стоит более 50 долларов США. Среднегодовое значение показателя составляет 40,76 доллара за баррель.

Мировой спрос на нефть в 2016 году оценивается организацией в 94,44 млн баррелей в день. В наступившем году ОПЕК ожидает, что он увеличится и достигнет 95,6 млн. баррелей в день. 

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