Палата представителей попытается «отрегулировать» мобильные приложения для вызова такси

Валерий Алексеев

Председатель Постоянной комиссии по промышленности, топливно-энергетическому комплексу, транспорту и связи Андрей Рыбак считает, что в закон об автомобильных перевозках необходимо внести изменения, которые бы регулировали заказ такси через мобильные приложения для смартфонов.

- В отрасли происходят значительные перемены, поэтому изменения назрели. Например, мы видим, что в транспортной сфере все шире применяются информационные технологии. Для заказа такси мы все чаще пользуемся мобильными приложениями. Этот вопрос нужно законодательно урегулировать. Это создаст правовую основу для развития данной сферы, и пассажиры будут получать более качественную услугу, - цитирует депутата БЕЛТА.

В законе, судя по словам Рыбака, будут более точно прописаны обязанности диспетчерской службы. Ее обяжут предоставлять пассажирам всю информацию о времени прибытия, тарифах, возникших проблемах. Также диспетчерская служба должна будет хранить данные о поездке в течение года. Такие нововведения Рыбак мотивировал необходимостью урегулирования споров, которые могут возникать между перевозчикам и пассажиров.

Помимо такси, будет регламентирован перечень грузосопроводительных документов, который необходим для внутриреспубликанских и международных перевозок.