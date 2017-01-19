Минфин займет на внутреннем рынке 150 млн долларов

Алексей Иванов

Сегодня началась реализация через БВФБ валютных облигаций для юридических лиц 233, 234 и 235 выпусков. Объем каждого из выпусков составляет 50 млн. долларов или евро.

Облигации 233 выпуска имеют номинал 1000 долларов. Их срок обращения 1 114 дней. Они должны быть погашены 6 февраля 2020 года. Ставка по облигациям составляет 5,5% годовых. Доход будет выплачиваться раз в полгода.

Номинал акций 234 выпуска также составляет 100 долларов США. Их срок обращения составляет 1 934 дня. Они должны быть погашены 6 мая 2022 года. По облигациям будет выплачиваться процентный доход в 6,5% годовых. Выплаты ожидаются дважды в год.

235-ый выпуск гособлигаций номинирован в евро. Облигацию номинальной стоимостью в 1000 евро должны быть погашены 4 февраля 2022 года. Ставка дохода, который также будет выплачиваться раз в полгода, составляет 5% годовых.

Облигации будут размещаться через биржу до 28 июня.