В 2016 году ВВП Беларуси сократился на 2,6%

В 2016 году объем ВВП Беларуси в текущих ценах составил 94,3 млрд рублей, или в сопоставимых ценах 97,4% к уровню 2015 года. Такая информация размещена на сайте Национального статистического комитета.

По данным Белстата, объем промышленного производства за год сократился на 0,4% до 79,4 млрд. Объем сельхозпроизводства вырос на 3,4% до 15,3 млрд. Инвестиции в основной капитал в 2016 году составили 18,1 млрд — на 17,9% меньше по сравнению с 2015 годом. Розничный товарооборот снизился на 4,1% до 36,2 млрд, оптовый — на 10,4% до 64,8 млрд.