В 2016 году ВВП Беларуси сократился на 2,6%

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В 2016 году объем ВВП Беларуси в текущих ценах составил 94,3 млрд рублей, или в сопоставимых ценах 97,4% к уровню 2015 года. Такая информация размещена на сайте Национального статистического комитета.
По данным Белстата, объем промышленного производства за год сократился на 0,4% до 79,4 млрд. Объем сельхозпроизводства вырос на 3,4% до 15,3 млрд. Инвестиции в основной капитал в 2016 году составили 18,1 млрд — на 17,9% меньше по сравнению с 2015 годом. Розничный товарооборот снизился на 4,1% до 36,2 млрд, оптовый — на 10,4% до 64,8 млрд.
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Изменения в Кодексе об образовании: в школу с 5 лет, в классах по 30 учеников (БЕЛТА, 48 (1230) 24 декабря - 14 января 2016 г.)
Международная специализированная выставка «Рабочая одежда. Безопасность и охрана труда в Беларуси– 2017»
С 7 по 10 февраля 2017 года в Минске (ул. Я. Купалы, 27) пройдут международные специализированные выставки «Автоматизация. Электроника» и «Электротех. Свет»
Проекту международной технической помощи “Улучшение доступа к финансовым ресурсам сельского населения в Беларуси“ требуется.
О предоставлении коммерческого предложения
Проекту международной технической помощи «Улучшение доступа к финансовым ресурсам сельского населения в Беларуси» требуется разработать автоматизированную систему управления для микрофинансовых организаций
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