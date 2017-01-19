Актуалии

Экономикс

Общество

Приложения

Партнеры

Image 46122 Оконный портал Газета «Народная Воля» - апошнія навіны

БР новости

Население в Беларуси возмещает более 60% стоимости жилищно-коммунальных услуг

18 января, 2017 г.

БЕЛТА

Население в Беларуси возмещает более 60% стоимости жилищно-коммунальных услуг, сообщил сегодня журналистам генеральный директор Минского городского жилищного хозяйства Виталий Смирнов в пресс-центре БЕЛТА.

"Нужно понимать, что каждая услуга имеет разный процент возмещения населением затрат на ее оказание. Занимается этим вопросом Министерство антимонопольного регулирования и торговли, есть специальная методика, каким образом это рассчитывается. Но уже более 60%", - отметил Виталий Смирнов.

Также он рассказал, сколько в 2016 году удалось сэкономить жилищно-коммунальному хозяйству Минска, проведя реформирование системы. "В неденоминированных рублях порядка 350 млрд", - сказал Виталий Смирнов.

Как сообщалось ранее, в 2017 году планируется выйти на 75-процентное возмещение населением затрат на жилищно-коммунальные услуги, в 2018 году - на 100%.

Поделиться |

ОТПРАВИТЬ КОММЕНТАРИЙ




* Все поля обязательны для заполнения

"БР новости" из предыдущего выпуска

Беларусь нарастила экспорт машин, продукции древообработки и текстиля. (Валерий Алексеев, 48 (1230) 24 декабря - 14 января 2016 г.)

МНС собрало 7 млн рублей сбора на финансирование госрасходов (Валерий Алексеев, 48 (1230) 24 декабря - 14 января 2016 г.)

Ставки по депозитам в 2016 году снизились (Валерий Алексеев, 48 (1230) 24 декабря - 14 января 2016 г.)

МТС запустил 4G еще в 20 городах Беларуси (, 48 (1230) 24 декабря - 14 января 2016 г.)

Изменения в Кодексе об образовании: в школу с 5 лет, в классах по 30 учеников (БЕЛТА, 48 (1230) 24 декабря - 14 января 2016 г.)

Все новости из предыдущего выпуска

(PDF) Вход/Регистрация

Весь номер по полосам

Архив

Сервисы сайта

Follow belmarket on Twitter

Новости компаний

Международная специализированная выставка «Рабочая одежда. Безопасность и охрана труда в Беларуси– 2017»

С 7 по 10 февраля 2017 года в Минске (ул. Я. Купалы, 27) пройдут международные специализированные выставки «Автоматизация. Электроника»  и «Электротех. Свет»

Проекту международной технической помощи “Улучшение доступа к финансовым ресурсам сельского населения в Беларуси“ требуется.

О предоставлении коммерческого предложения

Проекту международной технической помощи «Улучшение доступа к финансовым ресурсам сельского населения в Беларуси» требуется разработать автоматизированную систему управления для микрофинансовых организаций

Все новости

Архив