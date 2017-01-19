БЕЛТА

Население в Беларуси возмещает более 60% стоимости жилищно-коммунальных услуг, сообщил сегодня журналистам генеральный директор Минского городского жилищного хозяйства Виталий Смирнов в пресс-центре БЕЛТА.

"Нужно понимать, что каждая услуга имеет разный процент возмещения населением затрат на ее оказание. Занимается этим вопросом Министерство антимонопольного регулирования и торговли, есть специальная методика, каким образом это рассчитывается. Но уже более 60%", - отметил Виталий Смирнов.

Также он рассказал, сколько в 2016 году удалось сэкономить жилищно-коммунальному хозяйству Минска, проведя реформирование системы. "В неденоминированных рублях порядка 350 млрд", - сказал Виталий Смирнов.

Как сообщалось ранее, в 2017 году планируется выйти на 75-процентное возмещение населением затрат на жилищно-коммунальные услуги, в 2018 году - на 100%.