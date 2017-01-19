Доллар продолжает падать на бирже

Алексей Иванов

Курс американской валюты снизился на 0,34% на торгах Белорусской валютно-фондовой биржи.

Теперь доллар стоит 1,9439 рубля.

Евро укрепился к рублю на 0,07% до 2,0778 рубля.

Российский рубль также вырос на 0,16% до 3,2866 рубля за 100 российских.