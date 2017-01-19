Мировой авторынок в 2016 году превысил 93 млн машин

Валерий Алексеев

Его объем вырос на 4,6%.

Мировые продажи легковых и легких коммерческих автомобилей в 2016 году выросли на 4,6% до 93,25 млн. единиц.

Самым крупным национальным рынком стал Китай, где в прошлом году продали без малого 28 млн. автомобилей, на втором месте США – с 17,5 млн. машин. При этом темпы роста в Китае составили 12,3%, а в Америке – только 0,5%.

Рынок ЕС вырос на 6,3% до 15,76 млн. машин, в Восточной Европе продажи снизились на 0,1% до 3,9 млн., сообщает «Автостат».

Для сравнения в Беларуси объем продаж новых легковых автомобилей официальными дилерами в 2016 году составил 26 808 единиц. По сравнению с 2015 годом он увеличился на 2,3%.