Актуалии

Экономикс

Общество

Приложения

Партнеры

Image 46122 Оконный портал Газета «Народная Воля» - апошнія навіны

БР новости

Мировой авторынок в 2016 году превысил 93 млн машин

18 января, 2017 г.

Валерий Алексеев

Его объем вырос на 4,6%. 

Мировые продажи легковых и легких коммерческих автомобилей в 2016 году выросли на 4,6% до 93,25 млн. единиц.

Самым крупным национальным рынком стал Китай, где в прошлом году продали без малого 28 млн. автомобилей, на втором месте США – с 17,5 млн. машин. При этом темпы роста в Китае составили 12,3%, а в Америке – только 0,5%.

Рынок ЕС вырос на 6,3% до 15,76 млн. машин, в Восточной Европе продажи снизились на 0,1% до 3,9 млн., сообщает «Автостат».

Для сравнения в Беларуси объем продаж новых легковых автомобилей официальными дилерами в 2016 году составил 26 808 единиц. По сравнению с 2015 годом он увеличился на 2,3%.

Поделиться |

ОТПРАВИТЬ КОММЕНТАРИЙ




* Все поля обязательны для заполнения

"БР новости" из предыдущего выпуска

Беларусь нарастила экспорт машин, продукции древообработки и текстиля. (Валерий Алексеев, 48 (1230) 24 декабря - 14 января 2016 г.)

МНС собрало 7 млн рублей сбора на финансирование госрасходов (Валерий Алексеев, 48 (1230) 24 декабря - 14 января 2016 г.)

Ставки по депозитам в 2016 году снизились (Валерий Алексеев, 48 (1230) 24 декабря - 14 января 2016 г.)

МТС запустил 4G еще в 20 городах Беларуси (, 48 (1230) 24 декабря - 14 января 2016 г.)

Изменения в Кодексе об образовании: в школу с 5 лет, в классах по 30 учеников (БЕЛТА, 48 (1230) 24 декабря - 14 января 2016 г.)

Все новости из предыдущего выпуска

(PDF) Вход/Регистрация

Весь номер по полосам

Архив

Сервисы сайта

Follow belmarket on Twitter

Новости компаний

Международная специализированная выставка «Рабочая одежда. Безопасность и охрана труда в Беларуси– 2017»

С 7 по 10 февраля 2017 года в Минске (ул. Я. Купалы, 27) пройдут международные специализированные выставки «Автоматизация. Электроника»  и «Электротех. Свет»

Проекту международной технической помощи “Улучшение доступа к финансовым ресурсам сельского населения в Беларуси“ требуется.

О предоставлении коммерческого предложения

Проекту международной технической помощи «Улучшение доступа к финансовым ресурсам сельского населения в Беларуси» требуется разработать автоматизированную систему управления для микрофинансовых организаций

Все новости

Архив