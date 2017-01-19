Белорусско-суданские договоренности на 50 млн долларов подписаны в Хартуме

Четверг
19 января 2017
06:25
№ 1 (1231)
14-20 января 2017 г.
Курсы валют НБ РБ
USD 1.9439
EUR 2.0778
RUB .032866
Цены недели
А-95: 11900 руб.
А-92: 11100 руб.
ДТ: 12300 руб.
Mинск
Сегодня:
18 января, 2017 г.
"Уже то, что подписано сегодня, около 50 млн долларов контрактов. За суточный визит - это хороший результат. Но это только начало. Я полагаю, что эту сумму можно и нужно в разы увеличить", - заявил он, передает БЕЛТА.
Владимир Семашко рассказал, что Беларусь уже на протяжении многих лет работает с Суданом, продвигая свою продукцию на этот рынок. Особенно здесь востребованы сельхозтехника и соответствующие технологии. В ближайшее время в Судане пройдет испытание белорусский уборочный комбайн, разработанный специально для стран с подобным климатом. "Если все будет нормально, то счет пойдет уже не на десятки, а даже на сотни", - отметил вице-премьер.
"Мы должны выйти на принципиально новый уровень. Не просто поставлять сюда технику, а организовать сборочные производства при определенных условиях, которые должно создать правительство Судана. Тогда возможно организовать здесь сборочные производства сельхозтехники и выходить на уровень локализации около 40%, - сказал Владимир Семашко. - А чтобы была соответствующая эффективность и урожайность в сельском хозяйстве, нужны удобрения. Беларусь располагает всем набором и калийных, и азотных, и фосфорных, различных сложных удобрений. Поэтому здесь эта тема тоже обсуждается на перспективу".
Судан также известен наличием больших запасов полезных ископаемых - от золота до нефти и газа. Соответственно, на местном рынке может быть востребована карьерная и шахтная техника. Соответствующие переговоры уже ведутся сторонами.
По словам вице-премьера, недавно МАЗ начал первые поставки своей продукции в Судан. Будут также реализованы контракты по организации сборочного производства оптических изделий.
Кроме того, стоит вопрос подготовки кадров, особенно с учетом планов по созданию совместных и сборочных производств, необходимости последующей эксплуатации техники в Судане.
Обсуждается также тема поставки в Судан белорусских фармацевтических препаратов.
Владимир Семашко не исключает, что актуальным может стать направление сотрудничества в нефтегазовой сфере. Белорусские специалисты готовы участвовать в проектах по геологоразведке и повышению эффективности добычи, обустройству скважин. Беларусь также может принять участие в строительстве и реконструкции энергетических объектов в Судане.
Беларусь нарастила экспорт машин, продукции древообработки и текстиля. (Валерий Алексеев, 48 (1230) 24 декабря - 14 января 2016 г.)
МНС собрало 7 млн рублей сбора на финансирование госрасходов (Валерий Алексеев, 48 (1230) 24 декабря - 14 января 2016 г.)
Ставки по депозитам в 2016 году снизились (Валерий Алексеев, 48 (1230) 24 декабря - 14 января 2016 г.)
МТС запустил 4G еще в 20 городах Беларуси (, 48 (1230) 24 декабря - 14 января 2016 г.)
Изменения в Кодексе об образовании: в школу с 5 лет, в классах по 30 учеников (БЕЛТА, 48 (1230) 24 декабря - 14 января 2016 г.)
Международная специализированная выставка «Рабочая одежда. Безопасность и охрана труда в Беларуси– 2017»
С 7 по 10 февраля 2017 года в Минске (ул. Я. Купалы, 27) пройдут международные специализированные выставки «Автоматизация. Электроника» и «Электротех. Свет»
Проекту международной технической помощи “Улучшение доступа к финансовым ресурсам сельского населения в Беларуси“ требуется.
О предоставлении коммерческого предложения
Проекту международной технической помощи «Улучшение доступа к финансовым ресурсам сельского населения в Беларуси» требуется разработать автоматизированную систему управления для микрофинансовых организаций
ОТПРАВИТЬ КОММЕНТАРИЙ
* Все поля обязательны для заполнения