БЕЛТА

Белорусско-суданские договоренности на 50 млн долларов подписаны в Хартуме. Об этом рассказал вице-премьер Владимир Семашко.

"Уже то, что подписано сегодня, около 50 млн долларов контрактов. За суточный визит - это хороший результат. Но это только начало. Я полагаю, что эту сумму можно и нужно в разы увеличить", - заявил он, передает БЕЛТА.

Владимир Семашко рассказал, что Беларусь уже на протяжении многих лет работает с Суданом, продвигая свою продукцию на этот рынок. Особенно здесь востребованы сельхозтехника и соответствующие технологии. В ближайшее время в Судане пройдет испытание белорусский уборочный комбайн, разработанный специально для стран с подобным климатом. "Если все будет нормально, то счет пойдет уже не на десятки, а даже на сотни", - отметил вице-премьер.

"Мы должны выйти на принципиально новый уровень. Не просто поставлять сюда технику, а организовать сборочные производства при определенных условиях, которые должно создать правительство Судана. Тогда возможно организовать здесь сборочные производства сельхозтехники и выходить на уровень локализации около 40%, - сказал Владимир Семашко. - А чтобы была соответствующая эффективность и урожайность в сельском хозяйстве, нужны удобрения. Беларусь располагает всем набором и калийных, и азотных, и фосфорных, различных сложных удобрений. Поэтому здесь эта тема тоже обсуждается на перспективу".

Судан также известен наличием больших запасов полезных ископаемых - от золота до нефти и газа. Соответственно, на местном рынке может быть востребована карьерная и шахтная техника. Соответствующие переговоры уже ведутся сторонами.

По словам вице-премьера, недавно МАЗ начал первые поставки своей продукции в Судан. Будут также реализованы контракты по организации сборочного производства оптических изделий.

Кроме того, стоит вопрос подготовки кадров, особенно с учетом планов по созданию совместных и сборочных производств, необходимости последующей эксплуатации техники в Судане.

Обсуждается также тема поставки в Судан белорусских фармацевтических препаратов.

Владимир Семашко не исключает, что актуальным может стать направление сотрудничества в нефтегазовой сфере. Белорусские специалисты готовы участвовать в проектах по геологоразведке и повышению эффективности добычи, обустройству скважин. Беларусь также может принять участие в строительстве и реконструкции энергетических объектов в Судане.