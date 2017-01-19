EPAM и банковская группа UBS заключили стратегическое соглашение

Алексей Иванов

Сделка оценена в 300 млн. долларов.

Американская компания EPAM Systems, имеющая крупный центр разработки в Беларуси, заключила многолетнее стратегическое соглашение с банковской группой UBS.

В течение 9 лет компании будут сотрудничать в области информационных технологий, позволяя UBS оставаться лидером в области инновационных финансовых продуктов и услуг.

Сделка оценивается в 300 млн. долларов и позволит банк продолжить программу по сокращению издержек. Партнерство между UBS и EPAM будет охватывать 10 стран на трех континентах

UBS не является для EPAM новым клиентом. Компании сотрудничают уже девять лет. В пресс-релизе UBS выражает удовлетворенность этим сотрудничеством и называет EPAM ключевым поставщиком IT-услуг.