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БР новости

EPAM и банковская группа UBS заключили стратегическое соглашение

18 января, 2017 г.

Алексей Иванов

Сделка оценена в 300 млн. долларов. 

Американская компания EPAM Systems, имеющая крупный центр разработки в Беларуси, заключила многолетнее стратегическое соглашение с банковской группой UBS.

В течение 9 лет компании будут сотрудничать в области информационных технологий, позволяя UBS оставаться лидером в области инновационных финансовых продуктов и услуг.

Сделка оценивается в 300 млн. долларов и позволит банк продолжить программу по сокращению издержек. Партнерство между UBS и EPAM будет охватывать 10 стран на трех континентах

UBS не является для EPAM новым клиентом. Компании сотрудничают уже девять лет. В пресс-релизе UBS выражает удовлетворенность этим сотрудничеством и называет EPAM ключевым поставщиком IT-услуг. 

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