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БР новости

В Беларуси снижена ставка рефинансирования

18 января, 2017 г.

Алексей Иванов

С 18 января она составит 17% годовых.

Нацбанк снизил ставку рефинансирования с 18 до 17% годовых. Новая ставка начинает действовать сегодня.

Вместе с ней снижены ставки по постоянно доступным и двусторонним операциям Национального банка по поддержке текущей ликвидности банков с 23% до 22% годовых.

Решение о снижении ставки рефинансирования принято по итогам 2016 года: удалось сохранить инфляцию в прогнозных пределах, темпы роста денежного предложения остаются умеренными, на внутреннем валютном рынке отмечается превышение спроса над предложением. Счет текущих операций платежного баланса улучшился с минус 0,3% к ВВП в III квартале 2015 года до 1,7% к ВВП в III квартале 2016 года, сальдо внешней торговли товарами и услугами - с 1,6% до 4,4% к ВВП соответственно.

С 1 февраля на равную величину изменяются нормативы отчислений банков и небанковских кредитно-финансовых организаций в фонд обязательных резервов: от привлеченных средств в национальной валюте снижаются с 7,5% до 4%, от привлеченных средств в иностранной валюте увеличиваются с 7,5% до 11%.

В течение года Нацбанк может еще несколько раз снизить ставку рефинансировании при  наличии условий для этого. Среднее значение ставки по итогам года запланировано на уровне 16%. 

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