Госзаказ в Беларуси составит 860 тыс. т зерна

Валерий Алексеев

Совет министров утвердил перечень республиканских государственных нужд, а также государственных заказчиков по поставкам (закупкам) товаров для республиканских государственных нужд на 2017 год.

Согласно постановлению государственный заказ на зерно в этом году составит 860 тыс. т. Всего в Беларуси производится порядка 7-9 млн. т зерна в зависимости от погодных условий. Заказ на сахарную свеклу составляет 2,08 млн. т, на маслосемена рапса – 120 тыс. т.