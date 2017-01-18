МИД ответил на претензии РФ к сотрудничеству Беларуси и ЕС в области миграции

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17 января, 2017 г.
Сегодня министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что сотрудничество между Беларусью и ЕС в сфере миграции "создает вопросы и возможности для злоупотреблений". Наша страна и ЕС договорились о создании центров временного содержания для беженцев, возвращаемых из Евросоюза. Для этого ЕС выделяет порядка 7 млн. евро помощи.
- Начну с того, что в сегодняшней крайне непростой обстановке Беларусь - одна из немногих стран континента, которая эффективно и цивилизованно занимается проблемой миграции. Это отмечают и признают профильные международные структуры, включая Международную организацию по миграции, Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев. Даже в ситуации, когда в течение короткого времени в нашу страну приехали 160 тыс. украинских беженцев, мы обошлись без "лагерей", проблем с расселением и тому подобного, - сказал Дмитрий Мирончик, передает БЕЛТА. - Мы уверены, что у наших российских партнеров нет ни малейшего повода для озабоченности в связи с договоренностью Беларуси и Международной организации по миграции создать в нашей стране отвечающие самым современным стандартам центры временного содержания иностранных граждан. Финансирование этой работы будет осуществляться при поддержке Европейского союза
Также представитель МИД обратил внимание общественности на то, что Российская Федерация реализовала 10 лет назад с Евросоюзом и Международной организацией по миграции аналогичный проект. Соглашения по реадмиссии действуют у ЕС с Россией, Украиной и Молдовой, однако они не вызывают озабоченности российского МИДа.
Официальный представитель белорусского МИД подчеркнул, что Беларусь не ставила никаких вопросов, тем более ни в какой форме не высказывала озабоченности в связи с подобным сотрудничеством России, Евросоюза и МОМ.
- Мы понимали и учитывали, что эта работа направлена на стабилизацию и улучшение миграционной ситуации на пространстве стран - участниц договора о создании Союзного государства и приветствовали соответствующие усилия наших российских партнеров, - сказал он. - Повторю, Беларусь сейчас делает ровно то же самое, что и Россия несколько раньше. Единственное отличие - на тот момент Российской Федерацией уже было заключено соглашение о реадмиссии с ЕС, и, соответственно, у нее имелось обязательство принимать нелегальных мигрантов, попавших в Евросоюз через российскую территорию. У нас сейчас такого обязательства нет, то есть мы работаем с учетом российского опыта и на упреждение возможных проблем".
Соглашение о реадмиссии является одним из ключевых в переговорном процессе по облегчению визового режима для белорусов со стороны ЕС.
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