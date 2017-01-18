Грузоперевозки транспортных предприятий Беларуси в 2016 году сократились на 3,7%

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17 января, 2017 г.
Все виды транспорта Беларуси в 2016 году перевезли 430,4 млн т грузов, что на 3,7% меньше, чем за прошлый год.
Грузооборот транспорта составил 125,3 млрд тонно-километров, или 99,5% к уровню 2015 года.
Пассажирооборот транспорта составил 23 млрд 614,7 млн пассажиро-километров, или 96,4%.
Услугами транспорта в 2016 году воспользовались 1 млрд 951,2 млн пассажиров, или 93,7%.
Беларусь нарастила экспорт машин, продукции древообработки и текстиля. (Валерий Алексеев, 48 (1230) 24 декабря - 14 января 2016 г.)
МНС собрало 7 млн рублей сбора на финансирование госрасходов (Валерий Алексеев, 48 (1230) 24 декабря - 14 января 2016 г.)
Ставки по депозитам в 2016 году снизились (Валерий Алексеев, 48 (1230) 24 декабря - 14 января 2016 г.)
МТС запустил 4G еще в 20 городах Беларуси (, 48 (1230) 24 декабря - 14 января 2016 г.)
Изменения в Кодексе об образовании: в школу с 5 лет, в классах по 30 учеников (БЕЛТА, 48 (1230) 24 декабря - 14 января 2016 г.)
Международная специализированная выставка «Рабочая одежда. Безопасность и охрана труда в Беларуси– 2017»
С 7 по 10 февраля 2017 года в Минске (ул. Я. Купалы, 27) пройдут международные специализированные выставки «Автоматизация. Электроника» и «Электротех. Свет»
Проекту международной технической помощи “Улучшение доступа к финансовым ресурсам сельского населения в Беларуси“ требуется.
О предоставлении коммерческого предложения
Проекту международной технической помощи «Улучшение доступа к финансовым ресурсам сельского населения в Беларуси» требуется разработать автоматизированную систему управления для микрофинансовых организаций
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