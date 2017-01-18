Грузоперевозки транспортных предприятий Беларуси в 2016 году сократились на 3,7%

Валерий Алексеев

Все виды транспорта Беларуси в 2016 году перевезли 430,4 млн т грузов, что на 3,7% меньше, чем за прошлый год.

Грузооборот транспорта составил 125,3 млрд тонно-километров, или 99,5% к уровню 2015 года.

Пассажирооборот транспорта составил 23 млрд 614,7 млн пассажиро-километров, или 96,4%.

Услугами транспорта в 2016 году воспользовались 1 млрд 951,2 млн пассажиров, или 93,7%.