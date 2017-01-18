Мировой молочный рынок проверяет баланс спроса и предложения на прочность

Алексей Жуков

Последние торги на аукционе GlobalDairyTrade завершились лишь незначительным ростом индекса на 0,6%.

Перед торговой сессией 17 января аналитики ожидали более высокого роста. Средняя цена аукциона при этом выросла на 223 доллара США до 3 517 долларов США за тонну молочной продукции.

Цены поддержали участники аукциона. Если две недели ставки делал 151 трейдер, то в этом раз за контракты боролись уже 178 участников. Это самое большое количество участников аукциона за последние два месяца.

Индекс цен на СЦМ по итогам торгов снизился на 0,1%. Средняя цена и ориентиры на будущие контракты остались неизменном с прошлых торгов уровне в 3300 долларов США/т. Индекс цен на СОМ опустился на 1,6%, а средняя цена по итогам торгов составила 2 612 долларов США/т. Цена масла составила по итогам торгов 4 382 доллара США, индекс вырос на 1,6%. Индекс цены на сыр Чеддер вырос на 1,3%. Средняя цена составила 3 940 долларов США/т.

Обезвоженный молочный жир подорожал на 3,7% до 5 528 долларов США/т, казеин – на 4,9% до 6 470 долларов США/т. Сухая пахта обвалилась на 10,1% до 2 783 долларов США/т, лактоза – на 1,7% до 813 долларов США/т.

Беларусь последний раз меняла минимальные рекомендуемые экспортные цены в декабре прошлого года. Однако за это время цены, номинированные в российских рублях выросли в долларовом выражении.

Так, СОМ «Экстра» рекомендуется экспортировать не дешевле 185 российских рублей/кг, что составляет порядка 3 115 долларов США/т по курсу на 18.01.2017, СОМ «Стандарт» - по 180 рублей (3030 долларов США/т), СЦМ – по 240 рублей (4040 долларов США/т), масло 72,5% жирности – по 335 рублей (5 640 долларов США/т), масло 82,5% жирности – по 365 рублей (6 145 долларов США/т), сыры до 45% жирности – по 285 рублей (4 798 долларов США/т), а более 45% жирности – 290 рублей (4 882 доллара США/т).