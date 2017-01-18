Белорусы стали беднее на 7,5%

Валерий Алексеев

Национальный статистический комитет опубликовал данные о реальных располагаемых денежных доходах населения за январь-ноябрь 2016 года. Они включают в себя денежные доходы за вычетом налогов, сборов и взносов, скорректированные на индекс потребительских цен на товары и услуги.

По итогам 11 месяцев реальные располагаемые доходы населения упали на 7,5% по сравнению с аналогичным периодом 2015 года. Падение доходов продолжалось в течение всего 2016 года, причем его темпы ускорялись. В январе 2016 реальные располагаемые денежные доходы населения были ниже на 5,4%.

По сообщению Белстата, в общем объеме денежных доходов оплата труда занимает 61,8%, доходы от предпринимательской и иной деятельности, приносящей доход, – 8,3%, трансферты населению (пенсии, пособия, стипендии и другие трансферты населению) – 24%, доходы от собственности и прочие доходы – 5,9%.

Уровень жизни часть населения поддерживает за счет продажи валютных накоплений. В прошлом году население Беларуси продало на чистой основе более 1,8 млрд долларов, а всего в обменники отнесли более 7 млрд.