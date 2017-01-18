В 2016 году чистая прибыль белорусских нефинансовых организаций выросла на 20,9%

Алексей Иванов

Национальный статистический комитет опубликовал данные о финансовых результата работы организаций за январь-ноябрь 2016 года. В отчете учитываются результаты работы юрлиц без банков, страховых организаций, бюджетных организаций, микроорганизаций и малых организаций без ведомственной подчиненности

Чистая прибыль организаций достигла по итогам 11 месяцев 2016 года 4,74 млрд рублей и выросла на 20,9% по сравнению с аналогичным периодом 2015-го.

Рентабельность продаж составила 7,4%, что ниже результатов 2015 года на 0,6 п.п.

Количество убыточный организаций лишь на 151 больше, чем в 2015 году. Всего насчитывается 1 564 убыточных предприятий. Надо отметить, что в начале 2016 года их число превышало 2 500. Убыточными является 20,7% организаций.

Всего организации выручили за 11 месяцев года 155,65 млрд рублей, или на 9,1% больше, чем в 2015-м. Себестоимость реализованной продукции росла более высокими темпами – она увеличилась на 9,5% до 124,36 млрд. рублей.

Дебиторская задолженность организаций по состоянию на 1 декабря 2016 года выросла на 12,6% до 30,7 млрд рублей. Кредиторская - на 11,1% до 39,2 млрд рублей. Задолженность по кредитам и займам составила более 59 млрд рублей.