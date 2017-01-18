В 2016 году чистая прибыль белорусских нефинансовых организаций выросла на 20,9%

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17 января, 2017 г.
Чистая прибыль организаций достигла по итогам 11 месяцев 2016 года 4,74 млрд рублей и выросла на 20,9% по сравнению с аналогичным периодом 2015-го.
Рентабельность продаж составила 7,4%, что ниже результатов 2015 года на 0,6 п.п.
Количество убыточный организаций лишь на 151 больше, чем в 2015 году. Всего насчитывается 1 564 убыточных предприятий. Надо отметить, что в начале 2016 года их число превышало 2 500. Убыточными является 20,7% организаций.
Всего организации выручили за 11 месяцев года 155,65 млрд рублей, или на 9,1% больше, чем в 2015-м. Себестоимость реализованной продукции росла более высокими темпами – она увеличилась на 9,5% до 124,36 млрд. рублей.
Дебиторская задолженность организаций по состоянию на 1 декабря 2016 года выросла на 12,6% до 30,7 млрд рублей. Кредиторская - на 11,1% до 39,2 млрд рублей. Задолженность по кредитам и займам составила более 59 млрд рублей.
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Международная специализированная выставка «Рабочая одежда. Безопасность и охрана труда в Беларуси– 2017»
С 7 по 10 февраля 2017 года в Минске (ул. Я. Купалы, 27) пройдут международные специализированные выставки «Автоматизация. Электроника» и «Электротех. Свет»
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О предоставлении коммерческого предложения
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