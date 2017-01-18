Правительство Великобритании займет жесткую позицию на переговорах по выходу из Евросоюза

Алексей Иванов

Об этом заявила премьер-министр Соединенного королевства Тереза Мэй.

По ее словам «отсутствие сделки» по Брекзиту с ЕС будет лучше, чем «плохая сделака». Правительство Мэй должно начать двухлетние переговоры по выходу из ЕС в конце марта.

Тереза Мэй заявила, что «британцы хотят оставаться хорошими друзьями и соседями для Европы. Она также отвергла все попытки давления на Британию с целью оставить ее в ЕС, передает Reuters.

На фоне ожидания выступления Терезы Мэй сегодня на биржах отмечалось снижение котировок и индексов, а фунт стерлингов опускался к основным мировым валютам.

Тереза Мэй подтвердила опасения трейдеров, заявив, что планы ее кабинета на переговоры не предполагают сохранение единого рынка, но она попытается договориться с ЕС об особых условиях, при этом Британия все равно покинет союз, никакие промежуточные статусы не удовлеторят страну.

Ранее сообщалось, что приоритетом на переговорах может стать суверенитет границ и вопрос беженцев даже в ущерб экономическим вопросам. Худший сценарий выхода Британии из ЕС предполагает разрыв экономических связей, введение импортных пошлин, взаимное ограничение свободного передвижения граждан. Для Великобритании это еще и чревато распадом, так как шотландские лидеры неоднократно заявляли о намерении реализовать волеизъявление шотландцев, которые на референдуме летом проголосовали за сохранение членства в ЕС.