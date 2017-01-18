Правительство Великобритании займет жесткую позицию на переговорах по выходу из Евросоюза

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Сегодня:
17 января, 2017 г.
Об этом заявила премьер-министр Соединенного королевства Тереза Мэй.
По ее словам «отсутствие сделки» по Брекзиту с ЕС будет лучше, чем «плохая сделака». Правительство Мэй должно начать двухлетние переговоры по выходу из ЕС в конце марта.
Тереза Мэй заявила, что «британцы хотят оставаться хорошими друзьями и соседями для Европы. Она также отвергла все попытки давления на Британию с целью оставить ее в ЕС, передает Reuters.
На фоне ожидания выступления Терезы Мэй сегодня на биржах отмечалось снижение котировок и индексов, а фунт стерлингов опускался к основным мировым валютам.
Тереза Мэй подтвердила опасения трейдеров, заявив, что планы ее кабинета на переговоры не предполагают сохранение единого рынка, но она попытается договориться с ЕС об особых условиях, при этом Британия все равно покинет союз, никакие промежуточные статусы не удовлеторят страну.
Ранее сообщалось, что приоритетом на переговорах может стать суверенитет границ и вопрос беженцев даже в ущерб экономическим вопросам. Худший сценарий выхода Британии из ЕС предполагает разрыв экономических связей, введение импортных пошлин, взаимное ограничение свободного передвижения граждан. Для Великобритании это еще и чревато распадом, так как шотландские лидеры неоднократно заявляли о намерении реализовать волеизъявление шотландцев, которые на референдуме летом проголосовали за сохранение членства в ЕС.
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