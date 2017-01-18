Актуалии

Экономикс

Общество

Приложения

Партнеры

Image 46122 Оконный портал Газета «Народная Воля» - апошнія навіны

БР новости

Чековая приватизация в Беларуси продлится 25 лет и закончится через 2,5 года

17 января, 2017 г.

Валерий Алексеев

Новый срок обмена чеков «Имущество» на акции предприятий установлено до 30 июня 2019 года. 

Чековая приватизация стартовала в 1994 году. Таким образом, она будет продолжаться около 25 лет.

- Чековая приватизация у нас затянулась. Многие уже забыли, что у них есть чековые счета и сертификаты «Имущество». С большой долей вероятности могу сказать, что обозначенный срок — последний, — заявила сегодня на пресс-конференции начальник управления учета и распоряжения акциями Государственного комитета по имуществу Анна Корниевич, передают Naviny.by.

По ее словам использовано чуть более 54% чеков. На счета еще остаются 239 млн. чеков.  Чеки не обменянные на акции будут компенсированы деньгами по номинальной стоимости, которая после деноминации составляет 44 копейки.

За чеки можно получить акции 104 ОАО, в большинстве из них контрольный пакет, а то и все 100% акций принадлежат государству. В начале этого года в списке обществ, выставленных на чековую приватизацию появились еще 14 предприятий, в том числе Смиловичская валяльно-войлочная фабрика, Борисовский шпалопропиточный завод, Борисовский авторемзавод, «Дорстроймонтажтрест», Минский вагоноремонтный завод, Радошковичский керамический завод.

Поделиться |

ОТПРАВИТЬ КОММЕНТАРИЙ




* Все поля обязательны для заполнения

"БР новости" из предыдущего выпуска

Беларусь нарастила экспорт машин, продукции древообработки и текстиля. (Валерий Алексеев, 48 (1230) 24 декабря - 14 января 2016 г.)

МНС собрало 7 млн рублей сбора на финансирование госрасходов (Валерий Алексеев, 48 (1230) 24 декабря - 14 января 2016 г.)

Ставки по депозитам в 2016 году снизились (Валерий Алексеев, 48 (1230) 24 декабря - 14 января 2016 г.)

МТС запустил 4G еще в 20 городах Беларуси (, 48 (1230) 24 декабря - 14 января 2016 г.)

Изменения в Кодексе об образовании: в школу с 5 лет, в классах по 30 учеников (БЕЛТА, 48 (1230) 24 декабря - 14 января 2016 г.)

Все новости из предыдущего выпуска

(PDF) Вход/Регистрация

Весь номер по полосам

Архив

Сервисы сайта

Follow belmarket on Twitter

Новости компаний

Международная специализированная выставка «Рабочая одежда. Безопасность и охрана труда в Беларуси– 2017»

С 7 по 10 февраля 2017 года в Минске (ул. Я. Купалы, 27) пройдут международные специализированные выставки «Автоматизация. Электроника»  и «Электротех. Свет»

Проекту международной технической помощи “Улучшение доступа к финансовым ресурсам сельского населения в Беларуси“ требуется.

О предоставлении коммерческого предложения

Проекту международной технической помощи «Улучшение доступа к финансовым ресурсам сельского населения в Беларуси» требуется разработать автоматизированную систему управления для микрофинансовых организаций

Все новости

Архив