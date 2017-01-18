Чековая приватизация в Беларуси продлится 25 лет и закончится через 2,5 года

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17 января, 2017 г.
Новый срок обмена чеков «Имущество» на акции предприятий установлено до 30 июня 2019 года.
Чековая приватизация стартовала в 1994 году. Таким образом, она будет продолжаться около 25 лет.
- Чековая приватизация у нас затянулась. Многие уже забыли, что у них есть чековые счета и сертификаты «Имущество». С большой долей вероятности могу сказать, что обозначенный срок — последний, — заявила сегодня на пресс-конференции начальник управления учета и распоряжения акциями Государственного комитета по имуществу Анна Корниевич, передают Naviny.by.
По ее словам использовано чуть более 54% чеков. На счета еще остаются 239 млн. чеков. Чеки не обменянные на акции будут компенсированы деньгами по номинальной стоимости, которая после деноминации составляет 44 копейки.
За чеки можно получить акции 104 ОАО, в большинстве из них контрольный пакет, а то и все 100% акций принадлежат государству. В начале этого года в списке обществ, выставленных на чековую приватизацию появились еще 14 предприятий, в том числе Смиловичская валяльно-войлочная фабрика, Борисовский шпалопропиточный завод, Борисовский авторемзавод, «Дорстроймонтажтрест», Минский вагоноремонтный завод, Радошковичский керамический завод.
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