Нацбанк расширил лицензионные полномочия Белагропромбанка

Алексей Иванов

В соответствии с постановлением правления Национального банка №17 от 13 января 2017 года ранее выданное специальное разрешение (лицензия) на осуществление банковской деятельности ОАО "Белагропромбанк" дополнено банковской операцией по доверительному управлению фондом банковского управления на основании договора доверительного управления фондом банковского управления.

ОАО "Белагропромбанк" действует на основании лицензии Нацбанка на осуществление банковской деятельности №2 от 26 мая 2014 года. Нормативный капитал Белагропромбанка на 1 января 2017 года составляет 1,3 млрд рублей