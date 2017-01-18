Нацбанк расширил лицензионные полномочия Белагропромбанка

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17 января, 2017 г.
В соответствии с постановлением правления Национального банка №17 от 13 января 2017 года ранее выданное специальное разрешение (лицензия) на осуществление банковской деятельности ОАО "Белагропромбанк" дополнено банковской операцией по доверительному управлению фондом банковского управления на основании договора доверительного управления фондом банковского управления.
ОАО "Белагропромбанк" действует на основании лицензии Нацбанка на осуществление банковской деятельности №2 от 26 мая 2014 года. Нормативный капитал Белагропромбанка на 1 января 2017 года составляет 1,3 млрд рублей
Беларусь нарастила экспорт машин, продукции древообработки и текстиля. (Валерий Алексеев, 48 (1230) 24 декабря - 14 января 2016 г.)
МНС собрало 7 млн рублей сбора на финансирование госрасходов (Валерий Алексеев, 48 (1230) 24 декабря - 14 января 2016 г.)
Ставки по депозитам в 2016 году снизились (Валерий Алексеев, 48 (1230) 24 декабря - 14 января 2016 г.)
МТС запустил 4G еще в 20 городах Беларуси (, 48 (1230) 24 декабря - 14 января 2016 г.)
Изменения в Кодексе об образовании: в школу с 5 лет, в классах по 30 учеников (БЕЛТА, 48 (1230) 24 декабря - 14 января 2016 г.)
Международная специализированная выставка «Рабочая одежда. Безопасность и охрана труда в Беларуси– 2017»
С 7 по 10 февраля 2017 года в Минске (ул. Я. Купалы, 27) пройдут международные специализированные выставки «Автоматизация. Электроника» и «Электротех. Свет»
Проекту международной технической помощи “Улучшение доступа к финансовым ресурсам сельского населения в Беларуси“ требуется.
О предоставлении коммерческого предложения
Проекту международной технической помощи «Улучшение доступа к финансовым ресурсам сельского населения в Беларуси» требуется разработать автоматизированную систему управления для микрофинансовых организаций
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