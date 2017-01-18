Белорусская железная дорога нарастила продажи билетов через интернет на 11,6%

Валерий Алексеев

Всего было оформлено 1,6 млн проездных документов.

Белорусская железная дорога продала в 2016 году 1,6 млн. билетов через интернет. Объемы продажи через Сеть выросли на 11,6% по сравнению с 2015 годом.

Электронные билеты при этом были оформлениы в 1,4 млн случаев. Их число выросло на 12,3%.

На данный момент Белорусская железная дорога продает через интернет 13,7% билетов. В 2015 году доля «сетевых» проездных документов составляла 10,3%.

Миллионный билет через интернет с каждым годом продается все раньше и раньше. В 2014 году рубеж был взят в декабре, а в 2016-м уже в августе.