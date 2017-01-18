В Минске продлили некоторые маршруты автобусов

Валерий Алексеев

Нововедения вступят в силу 28-30 января.

Так автобус № 78 "ДС Кунцевщина - Бобруйская" будет ходить теперь по улицам Казимировская и Каменногорская до диспетчерской станции "Каменная Горка-5". Маршруту будет называться № 78 "ДС Каменная Горка-5 - Бобруйская".

Автобус № 86 "ДС Уручье-4 - Озерище" предлевают от остановочного пункта "ДС Уручье-4" по ул. Гинтовта, ул. Лопатина до разворотного кольца "Копище". Маршруту присваивается новое наименование № 86 "Копище - Озерище".

С 30 января автобус № 33 "Копище - ст.м. Уручье" будет следовать по просп. Независимости, ул. Острошицкая, ул. Гинтовта, ул. Лопатина. Посадка в автобусы будет осуществляться с четной стороны просп. Независимости - на том же остановочном пункте, что и в автобусы маршрута № 86.

Кроме того, с 28 января отменяется работа маршрута № 33 по выходным дням, а по будним дням он будет ходить только в утренний и вечерний часы пик.