Беларусь обсуждает возможность участия в разведке и добыче нефти и газа в Судане

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17 января, 2017 г.
Беларусь и Судан обсуждают возможность участия белорусских предприятий в разведке и разработке нефтяных и газовых месторождений Судана. Об этом сообщил заместитель премьер-министра Беларуси Владимир Семашко, передает БЕЛТА.
"Есть тема для разговора по доразведке и добыче нефти и газа, участия во всех этих процессах", - уточнил вице-премьер. Обсуждаются также возможности поставки в Судан оборудования белорусского производства для этих целей. "У нас есть оборудование и для нефтегазовой разведки, и для нефтегазодобычи - то есть в самом разном плане мы можем сотрудничать", - добавил Владимир Семашко.
Кроме партнерства в топливно-энергетической сфере, стороны рассматривают перспективы взаимодействия в других отраслях экономики, в том числе в машиностроении и сельском хозяйстве.
Как проинформировал Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в Египте и Судане по совместительству Сергей Рачков, Беларусь готова развивать сотрудничество с Суданом по целому ряду направлений. "Визит Президента в Судан можно отнести к знаковым визитам. Экономический эффект - это контракты на общую сумму более $40 млн. Надеюсь, эта сумма будет удвоена, а, может быть, даже и утроена буквально в течение года", - сказал он.
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