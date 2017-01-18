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БР новости

Беларусь не попала в Топ-50 инновационных экономик мира

17 января, 2017 г.

Алексей Иванов

Рейтинг составлен агентством Bloomberg.

Агентство Bloomberg опубликовало рейтинг 50 наиболее инновационных экономик мира Bloomberg Innovation Index.

В 2017-м, как и год назад, его возглавила Южная Корея, на втором месте Швеция, третьей стала Германия, на четвертом месте Швейцария, на пятом – Финляндия. Беларусь отсутствует в рейтинге инновационности Boomberg, хотя в нем есть практически все страны-соседи. Не помогло ни наличие Парка высоких технологий, ни сильный IT-сектор, ни достижения отечественно науки, о которых рассказывает телевидение.

Рейтинг Bloomberg формируется из оценок по нескольким параметрам: затраты на исследования и разработки, их интенсивность и эффективность, количество регистрируемых патентов, производительность, эффективность последипломного образования, концетрация исследовательских кадров, то есть число специалистов с высшим и последипломным образованием, производство добавленной стоимости в инновационных отраслях.

Лидер этого года, Южная Корея занимает первые места в мире по интенсивности исследований, производству и патентной активности.

Среди соседей Беларуси наивысшее место в рейтинге у Польши. Она занимает 22 строчку и за год поднялась на одну ступеньку. Россия потеряла 14 позиций и оказалась на 26 месте, Литва сохранила свое 32местов, Латвия немного улучшила позицию и теперь занимает 39 место в рейтинге. Украина опустилась на одну строчку и находится на 42 месте. 

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