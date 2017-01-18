Беларусь не попала в Топ-50 инновационных экономик мира

Среда
18 января 2017
09:04
№ 1 (1231)
14-20 января 2017 г.
Курсы валют НБ РБ
USD 1.9506
EUR 2.0764
RUB .032815
Цены недели
А-95: 11900 руб.
А-92: 11100 руб.
ДТ: 12300 руб.
Mинск
Сегодня:
17 января, 2017 г.
Рейтинг составлен агентством Bloomberg.
Агентство Bloomberg опубликовало рейтинг 50 наиболее инновационных экономик мира Bloomberg Innovation Index.
В 2017-м, как и год назад, его возглавила Южная Корея, на втором месте Швеция, третьей стала Германия, на четвертом месте Швейцария, на пятом – Финляндия. Беларусь отсутствует в рейтинге инновационности Boomberg, хотя в нем есть практически все страны-соседи. Не помогло ни наличие Парка высоких технологий, ни сильный IT-сектор, ни достижения отечественно науки, о которых рассказывает телевидение.
Рейтинг Bloomberg формируется из оценок по нескольким параметрам: затраты на исследования и разработки, их интенсивность и эффективность, количество регистрируемых патентов, производительность, эффективность последипломного образования, концетрация исследовательских кадров, то есть число специалистов с высшим и последипломным образованием, производство добавленной стоимости в инновационных отраслях.
Лидер этого года, Южная Корея занимает первые места в мире по интенсивности исследований, производству и патентной активности.
Среди соседей Беларуси наивысшее место в рейтинге у Польши. Она занимает 22 строчку и за год поднялась на одну ступеньку. Россия потеряла 14 позиций и оказалась на 26 месте, Литва сохранила свое 32местов, Латвия немного улучшила позицию и теперь занимает 39 место в рейтинге. Украина опустилась на одну строчку и находится на 42 месте.
Беларусь нарастила экспорт машин, продукции древообработки и текстиля. (Валерий Алексеев, 48 (1230) 24 декабря - 14 января 2016 г.)
МНС собрало 7 млн рублей сбора на финансирование госрасходов (Валерий Алексеев, 48 (1230) 24 декабря - 14 января 2016 г.)
Ставки по депозитам в 2016 году снизились (Валерий Алексеев, 48 (1230) 24 декабря - 14 января 2016 г.)
МТС запустил 4G еще в 20 городах Беларуси (, 48 (1230) 24 декабря - 14 января 2016 г.)
Изменения в Кодексе об образовании: в школу с 5 лет, в классах по 30 учеников (БЕЛТА, 48 (1230) 24 декабря - 14 января 2016 г.)
Международная специализированная выставка «Рабочая одежда. Безопасность и охрана труда в Беларуси– 2017»
С 7 по 10 февраля 2017 года в Минске (ул. Я. Купалы, 27) пройдут международные специализированные выставки «Автоматизация. Электроника» и «Электротех. Свет»
Проекту международной технической помощи “Улучшение доступа к финансовым ресурсам сельского населения в Беларуси“ требуется.
О предоставлении коммерческого предложения
Проекту международной технической помощи «Улучшение доступа к финансовым ресурсам сельского населения в Беларуси» требуется разработать автоматизированную систему управления для микрофинансовых организаций
ОТПРАВИТЬ КОММЕНТАРИЙ
* Все поля обязательны для заполнения