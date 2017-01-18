В Лидском районе будут производить мясо индейки

Алексей Иванов

Литовская группа компаний Arvi открыла производство 16 января.

В Лидском районе вчера начал работать вертикально-интегрированный комплекс по промышленному производству продукции из мяса индейки.

Проект реализован группой компаний с литовским капиталомArvi, которая объединяет более 20 предприятий в Литве, Латвии, России, Румынии, Украине, Хорватии.

Стоимость проекта составила свыше 30 млн. евро, значительная часть из которой была профинансирована за счет средств ОАО «БПС-Сбербанк».

Комплекс, производственные мощности которого составят около 5,5 тысяч тонн мяса индейки в живом весе в год, состоит из нескольких взаимосвязанных частей: ферм по выращиванию индюков, завода по убою и переработке индюшатины с производством широкого ассортимента продукции.С запуском заводов и ферм будет создано около 200 рабочих мест.

Производимая продукция будет реализовываться не только на территории Беларуси, но и экспортироваться в иные страны.