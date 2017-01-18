В Беларуси до конца года начнут делать колбасу и тушенку из бобра

Валерий Алексеев

Уже разработаны технические условия для производства продукции.

В Беларуси будут предприниматься меры по регулированию численности бобров. В течение охотничьего сезона, как сообщают в Минлесхозе, будет изъято 1750 особей.

Часть их них будет отправлена на переработку. Мясокомбинатам в ближайшее время предложат освоить выпуск деликатесов. Производство тушенки будет вестись мелкими партиями, сообщает БЕЛТА.

Рассматривается возможность экспорта такой продукции. Уже есть заинтересованность литовских бизнесменов.