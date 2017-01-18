Google намерена в 2017 году усилить партнерство с белорусскими медийными агентствами

Валерий Алексеев

Менеджер по развитию бизнеса Google в Беларуси Наталья Коробко рассказала о планах компании на наступивший год.

В интервью Marketing.by она отметила, что основными партнерами Google в Беларуси являются digital-агентства, которые работают в основном с малым и средним бизнесам. В 2017 году компания хотела бы расширить свои связи с медийными агентствами, обслуживающими более крупных клиентов, раскрыть перед ними возможности цифровой рекламы в интернете, в том числе видеорекламы.

Google чувствует необходимость выделить больше ресурсов на поддержку микро-предприятий: в этом сегмента чек составляет меньше 50 долларов, поэтому требования к эффективности кампаний высоки. Агентств, которые готовы работать в этом сегменте мало. Google хотела бы найти надежного партнера.

В 2016 году Google запустила геотаргетин по городам Беларуси в AdWords, открыла прямой доступ к платформе DoubleClick.