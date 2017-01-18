Евро и российский рубль выросли на бирже

Алексей Иванов

Курс доллара снизился по сравнению с понедельником.

Торги на Белорусской валютно-фондовой бирже во вторник 17 января завершились ростом евро и российского рубля. Доллар США подешевел.

Евро стал дороже на 0,31% и теперь стоит 2,0764 белорусского рубля.

Российская валюта подорожала на 0,09% до 3,2815 белорусского рубля за 100 российских.

Курс доллара снизился на 0,21% до 1,9506 рубля.