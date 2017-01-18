Новые зоны платной парковки появились в Минске, сообщили БЕЛТА в государственном учреждении "Парковки столицы".

Предусмотрено взимание платы за парковку транспортных средств в районе местного проезда к гостинице "Планета" (40 машино-мест напротив здания по пр. Победителей, 23), ул. Мельникайте (30 машино-мест около дома №21 по пр. Победителей); ул. Немига, 40 (60 машино-мест).

В районе пр. Независимости - бул. Мулявина - ул. Золотая горка оборудовано 245 машино-мест. По данным сайта городской системы платных парковок, платными стали обе стороны проезда от пр. Независимости до ул. Золотая Горка и от ул. Золотая Горка до пр. Независимости, проезд между зданиями ул. Гикало, 4 и бул. Мулявина, 5, участок ул. Золотая Горка между ул. Гикало и бул. Мулявина.

Пока парковки эксплуатируются в тестовом режиме, а с 17 февраля, как ожидается, перейдут на штатный режим работы.

Как сообщалось, в столице разработан план развития платных парковок, состоящий из нескольких этапов. Первый этап уже почти реализован, он предусматривал создание около 2 тыс. парковочных мест в центральной части города (в районе ул. Городской Вал, Немига, Бобруйская, Кирова, Ленина, Свердлова, экспериментальная зона на ул. Толбухина в районе завода "Луч" и др.).

В 2017 году количество платных парковочных мест планируется увеличить до 8 тыс. В основном они будут размещаться на улично-дорожной сети. Плата за парковку служит экономическим инструментом упорядочения управления транспортным потоком и позволяет снизить транспортную и экологическую нагрузку на центральную часть города, стимулировать оборот наиболее дефицитных парковочных мест, увеличить доходную часть бюджета.