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17 января, 2017 г.
ЕС профинансирует создание в Беларуси центров содержания незаконных мигрантов, сообщает БЕЛТА.
По решению Европейской комиссии будет выделено 7 млн евро на реализацию проекта международной технической помощи "Содействие Беларуси в решении вопросов, связанных с увеличивающимся потоком нелегальных мигрантов". "Одним из направлений работы будет создание центров временного содержания иностранных граждан. Важно отметить, что речь идет только об иностранцах - незаконных мигрантах, задержанных в нашей республике, сирийские либо иные беженцы из ЕС в них размещаться не будут", - подчеркнули в МВД.
Содержание незаконных мигрантов планируется в период проведения необходимых процедур, связанных с идентификацией личности, депортацией. На текущий момент у МВД и Госпогранкомитета отсутствуют специализированные помещения, предназначенные для содержания и работы с данной категорией граждан. Последние размещаются в изоляторах временного содержания территориальных ОВД и ГПК.
Сформирована рабочая группа для организации работы по проекту. В нее вошли эксперты из МВД, ГПК и представительства Международной организации по миграции в Беларуси. Кроме создания центров денежные средства предназначаются для содействия добровольному возвращению иностранцев из Беларуси в государства, гражданами которых они являются, а также решения ряда других задач.
Финансирование будет предоставлено в рамках Европейского инструмента добрососедства и партнерства на основании соответствующего соглашения, которое должно быть подписано между МВД, Европейской комиссией и представительством МОМ в Беларуси. Его проект уже представлен на рассмотрение белорусской стороне.
Международная техническая помощь под реализацию указанного проекта будет предоставлена Европейским союзом через представительство МОМ в Беларуси. Партнерами МВД выступят ГПК, МИД, представительство УВКБ ООН в Беларуси, а также отдельные белорусские общественные объединения, занимающиеся вопросами оказания помощи наиболее уязвимым категориям мигрантов.
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