Промышленное производство в Беларуси снизилось на 0,4% в 2016 году.

Среда
18 января 2017
09:04
№ 1 (1231)
14-20 января 2017 г.
Курсы валют НБ РБ
USD 1.9506
EUR 2.0764
RUB .032815
Цены недели
А-95: 11900 руб.
А-92: 11100 руб.
ДТ: 12300 руб.
Mинск
Сегодня:
17 января, 2017 г.
Производство промышленной продукции в Беларуси в 2016 году составила 79,4 млрд рублей в текущих ценах. В сопоставимых оно снизилось на 0,4%.
Сильнее всего оно сократилось в нефтепереработке – на 16,8%. Снижение объемов производства началось с третьего квартала, когда Россия уменьшила поставки нефти на отечественные НПЗ.
На 5,5% снизились объемы в производстве резин, пластмасс, на 3,8% - в химической промышленности.
Сильнее всего в сопоставимых ценах выросли объемы производства в машиностроении, в первую очередь производстве транспортных средств и оборудования – на 12,4%, в деревообработке и полиграфии – на 11,7%.
За год в Беларуси произвели 647,5 тыс. мяса и субпродуктов, 117,8 тыс. сливочного масла, 189 тыс. т сыров, 3,62 млн. т бензина, 6,74 млн. т дизельного топлива, 169,5 тыс. телевизоров, 987,6 тыс, холодильников, 34,4 тыс. тракторов, 3 897 грузовых автомобилей.
Беларусь нарастила экспорт машин, продукции древообработки и текстиля. (Валерий Алексеев, 48 (1230) 24 декабря - 14 января 2016 г.)
МНС собрало 7 млн рублей сбора на финансирование госрасходов (Валерий Алексеев, 48 (1230) 24 декабря - 14 января 2016 г.)
Ставки по депозитам в 2016 году снизились (Валерий Алексеев, 48 (1230) 24 декабря - 14 января 2016 г.)
МТС запустил 4G еще в 20 городах Беларуси (, 48 (1230) 24 декабря - 14 января 2016 г.)
Изменения в Кодексе об образовании: в школу с 5 лет, в классах по 30 учеников (БЕЛТА, 48 (1230) 24 декабря - 14 января 2016 г.)
Международная специализированная выставка «Рабочая одежда. Безопасность и охрана труда в Беларуси– 2017»
С 7 по 10 февраля 2017 года в Минске (ул. Я. Купалы, 27) пройдут международные специализированные выставки «Автоматизация. Электроника» и «Электротех. Свет»
Проекту международной технической помощи “Улучшение доступа к финансовым ресурсам сельского населения в Беларуси“ требуется.
О предоставлении коммерческого предложения
Проекту международной технической помощи «Улучшение доступа к финансовым ресурсам сельского населения в Беларуси» требуется разработать автоматизированную систему управления для микрофинансовых организаций
ОТПРАВИТЬ КОММЕНТАРИЙ
* Все поля обязательны для заполнения