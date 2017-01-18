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БР новости

Промышленное производство в Беларуси снизилось на 0,4% в 2016 году.

17 января, 2017 г.

Валерий Алексеев

На такую величину уменьшился индекс объемов промпроизводства в сопоставимых ценах.

Производство промышленной продукции в Беларуси в 2016 году составила 79,4 млрд рублей в текущих ценах. В сопоставимых оно снизилось на 0,4%.

Сильнее всего оно сократилось в нефтепереработке – на 16,8%. Снижение объемов производства началось с третьего квартала, когда Россия уменьшила поставки нефти на отечественные НПЗ.

На 5,5% снизились объемы в производстве резин, пластмасс, на 3,8% - в химической промышленности.

Сильнее всего в сопоставимых ценах выросли объемы производства в машиностроении, в первую очередь производстве транспортных средств и оборудования – на 12,4%, в деревообработке и полиграфии – на 11,7%.

За год в Беларуси произвели 647,5 тыс. мяса и субпродуктов, 117,8 тыс. сливочного масла, 189 тыс. т сыров, 3,62 млн. т бензина, 6,74 млн. т дизельного топлива, 169,5 тыс. телевизоров, 987,6 тыс, холодильников, 34,4 тыс. тракторов, 3 897 грузовых автомобилей. 

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