Производство сельхозпродукции в Беларуси выросло на 3,4%

Вадим СИКОРСКИЙ

Его объемы составили 15,26 млрд рублей во всех категориях хозяйств. Интенсивнее всего росло производство в Брестской области.

Производство сельхозпродукции во всех категориях хозяйств за 2016 год выросло на 3,4% до 15,26 млрд рублей.

В сельскохозяйственных организациях темпы роста были скромнее – 3,1%, или до 12,229 млрд рублей.

Сильнее всего выросло производство в Брестской области – на 7,7% до 2,3 млдр рублей. Производство снизилось в сельхозорганизация Витебской (на 3,3%) и Гродненской (на 1,3%) областей.

В 2016 году в промышленном секторе было получено 6 762,9 тыс. т молока, что на 1,9% выше показателей 2015-го. С учетом хозяйств населения производство сырья превысит 7 млн. т.

Наибольший прирост производства молока отмечался в Минской области. Согласно оперативным данным Белстата, валовые надои выросли тут на 5,2% до 1 669,7 тыс .т.

Производство снизилось только в одном регионе. На Могилевщине оно упало на 3,4% до 713 тыс. т.

Поголовье коров в Беларуси под конец года продолжило расти. На 1 января 2017 оно составило 1 420,5 тыс голов, то лишь на 0,03% меньше, чем год назад. Поголовье выросло во всех областях, кроме Брестской и Могилевской.

Производство скота и птицы в живом весе за 2016 год выросло на 1,5% до 1 671,4 тыс. т, яиц – сохранилось на уровне 2015 года и составило 2 876,6 млн. штук.

Поголовье КРС в целом снизилось за год на 1,1% и составило на 1 января 2017 4 184,1 тыс. голов. Число свиней в стране уменьшилось на 0,7% до 2 729,2 тыс. голов.