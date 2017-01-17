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БР новости

Контроль за маршрутными такси в Минском районе усилят

16 января, 2017 г.

БЕЛТА

ГАИ Минского района во взаимодействии с представителями транспортной инспекции Минтранса усилят надзор за соблюдением ПДД водителями маршрутных такси, сообщила БЕЛТА старший инспектор по агитации и пропаганде отдела ГАИ УВД Минского райисполкома Екатерина Сильченко.

"Особое внимание будет уделено нарушениям скоростных режимов, а также физическому состоянию водителей и маршрутного транспорта (наличие документов и техосмотра, техническим неисправностям) перед выпуском на линию. В отношении нарушителей и тех, кто разрешил выпуск транспортного средства в ненадлежащем состоянии, будут составляться административные протоколы", - отметила Екатерина Сильченко.

"Инспекторы ГАИ рекомендуют пассажирам сообщать о фактах нарушений ПДД и правил перевозки людей в территориальные подразделения ГАИ, записав регистрационный знак машины, время и место нарушения", - добавила она.

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