Лукашенко показал египтянам белорусскую технику и прорекламировал отечественное IT

Валерий Алексеев

Президент Беларуси Александр Лукашенко завершил официальный визит в Египет. Самолет главы государства вылетел из Каирского международного аэропорта.

Сегодня глава белорусского государства провел переговоры с премьер-министром Египта Шерифом Исмаилом, на которых была отмечена важность укрепления двусторонних отношений в экономической и политической сферах. Былми подписаны некоторые межгосударственные соглашения.

Также президент принял участие в демонстрации белорусской техники египетским потребителям. В Каире развернута выставка Минского автомобильного и Минского тракторного заводов, шла речь о передаче технологий в сфере автомобилестроения, поставках карьерных самосвалов, передает БЕЛТА.

В Египте сегодня открыла белорусско-египетский деловой форум. На нем выступил Лукашенко. По его словам, Беларусь специализируется на выпуске грузовых автомобилей, автобусов и спецтехники и является крупным производителем сельскохозяйственных машин. В стране выпускается 30% производимых в мире тяжелых карьерных самосвалов (БелАЗ) и 17% комбайнов. Минский тракторный завод входит в восьмерку крупнейших мировых производителей колесных тракторов. "Беларусь производит химические волокна, топливо, калийные, азотные и комплексные удобрения, которые пользуются повышенным спросом за пределами страны. Среди европейских государств Беларусь занимает лидирующие позиции в области высоких технологий. Уверен, что многие из вас уже используют программное обеспечение наших разработчиков. Такое, к примеру, как приложение Viber", - заметил президент.