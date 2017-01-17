Лукашенко показал египтянам белорусскую технику и прорекламировал отечественное IT

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16 января, 2017 г.
Сегодня глава белорусского государства провел переговоры с премьер-министром Египта Шерифом Исмаилом, на которых была отмечена важность укрепления двусторонних отношений в экономической и политической сферах. Былми подписаны некоторые межгосударственные соглашения.
Также президент принял участие в демонстрации белорусской техники египетским потребителям. В Каире развернута выставка Минского автомобильного и Минского тракторного заводов, шла речь о передаче технологий в сфере автомобилестроения, поставках карьерных самосвалов, передает БЕЛТА.
В Египте сегодня открыла белорусско-египетский деловой форум. На нем выступил Лукашенко. По его словам, Беларусь специализируется на выпуске грузовых автомобилей, автобусов и спецтехники и является крупным производителем сельскохозяйственных машин. В стране выпускается 30% производимых в мире тяжелых карьерных самосвалов (БелАЗ) и 17% комбайнов. Минский тракторный завод входит в восьмерку крупнейших мировых производителей колесных тракторов. "Беларусь производит химические волокна, топливо, калийные, азотные и комплексные удобрения, которые пользуются повышенным спросом за пределами страны. Среди европейских государств Беларусь занимает лидирующие позиции в области высоких технологий. Уверен, что многие из вас уже используют программное обеспечение наших разработчиков. Такое, к примеру, как приложение Viber", - заметил президент.
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О предоставлении коммерческого предложения
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