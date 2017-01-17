Airbus может показать прототип аэромобиля до конца года

Вторник
17 января 2017
06:43
№ 1 (1231)
14-20 января 2017 г.
Курсы валют НБ РБ
USD 1.9548
EUR 2.0699
RUB .032784
Цены недели
А-95: 11900 руб.
А-92: 11100 руб.
ДТ: 12300 руб.
Mинск
Сегодня:
16 января, 2017 г.
Подразделение Airbus под названием Urban Air Mobility было создано в прошлом году. К концу этого года оно может продемонстрировать действующий прототип аэромобиля – компактного транспортного средства, способного передвигаться по земле и по воздуху.
Вероятнее всего аэромобиль Airbus для полетов будет использовать принципы, заложенные в вертолеты. В перспективе разработка может появиться на улицах городов, где ею смогут воспользоваться по системе кар-шеринга или совместных поездок.
Том Эндерс отметил, что пока проект находится на стадии эксперимента, однако развивается весьма активно. Он также заметил, что при доступности подобного рода аэротранспортных средств можно будет снизить затраты на инфраструктуру.
Кроме того, Urban Air Mobility рассматривает и применение таких технологий, как автопилотирование и искусственный интеллект, сообщает Reuters.
Беларусь нарастила экспорт машин, продукции древообработки и текстиля. (Валерий Алексеев, 48 (1230) 24 декабря - 14 января 2016 г.)
МНС собрало 7 млн рублей сбора на финансирование госрасходов (Валерий Алексеев, 48 (1230) 24 декабря - 14 января 2016 г.)
Ставки по депозитам в 2016 году снизились (Валерий Алексеев, 48 (1230) 24 декабря - 14 января 2016 г.)
МТС запустил 4G еще в 20 городах Беларуси (, 48 (1230) 24 декабря - 14 января 2016 г.)
Изменения в Кодексе об образовании: в школу с 5 лет, в классах по 30 учеников (БЕЛТА, 48 (1230) 24 декабря - 14 января 2016 г.)
Международная специализированная выставка «Рабочая одежда. Безопасность и охрана труда в Беларуси– 2017»
С 7 по 10 февраля 2017 года в Минске (ул. Я. Купалы, 27) пройдут международные специализированные выставки «Автоматизация. Электроника» и «Электротех. Свет»
Проекту международной технической помощи “Улучшение доступа к финансовым ресурсам сельского населения в Беларуси“ требуется.
О предоставлении коммерческого предложения
Проекту международной технической помощи «Улучшение доступа к финансовым ресурсам сельского населения в Беларуси» требуется разработать автоматизированную систему управления для микрофинансовых организаций
ОТПРАВИТЬ КОММЕНТАРИЙ
* Все поля обязательны для заполнения