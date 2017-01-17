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БР новости

Airbus может показать прототип аэромобиля до конца года

16 января, 2017 г.

Алексей Иванов

Об этом заявил исполнительный директор авиапроизводителя Том Эндерс.

Подразделение Airbus под названием Urban Air Mobility было создано в прошлом году. К концу этого года оно может продемонстрировать действующий прототип аэромобиля – компактного транспортного средства, способного передвигаться по земле и по воздуху.

Вероятнее всего аэромобиль Airbus для полетов будет использовать принципы, заложенные в вертолеты. В перспективе разработка может появиться на улицах городов, где ею смогут воспользоваться по системе кар-шеринга или совместных поездок.

Том Эндерс отметил, что пока проект находится на стадии эксперимента, однако развивается весьма активно. Он также заметил, что при доступности подобного рода аэротранспортных средств можно будет снизить затраты на инфраструктуру.

Кроме того, Urban Air Mobility рассматривает и применение таких технологий, как автопилотирование и искусственный интеллект, сообщает Reuters

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