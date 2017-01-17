ЕЭК ожидает роста в ЕАЭС в 2017 году

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По итогам 2016 года совокупный ВВП Евразийского экономического союза снизился на 0,3%. В 2015-м его падение достигло 2,5%.
Член Коллегии (министр) по основным направлениям интеграции и макроэкономике ЕЭК Татьяна Валовая рассчитывает, что в наступившем году экономика организации начнет расти. При этом ЕЭК ожидает, что вырастет ВВП всех стран-участниц.
В числе позитивных сигналов Татьяна Валовая назвала рост промышленного производства в ЕАЭС в 2017 году на 0,2% (в 2015-м промышленное производство сократилось на 3,4%). Производство сельскохозяйственной продукции в 2016 году в союзе увеличилось на 3,2%, сообщает БЕЛТА.
Программой социально-экономического развития предусмотрен рост ВВП Беларуси на 1,7% в 2017 году, хотя в среднесрочном финансовом плане страны, опубликованном уже в начале этого года содержится более низкий показатель роста. Последняя оценка Всемирного банка предполагает падение ВВП нашей страны на 0,5%. Для сравнения международные эксперты ожидают роста экономики РФ на 2,5%.
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Изменения в Кодексе об образовании: в школу с 5 лет, в классах по 30 учеников (БЕЛТА, 48 (1230) 24 декабря - 14 января 2016 г.)
Международная специализированная выставка «Рабочая одежда. Безопасность и охрана труда в Беларуси– 2017»
С 7 по 10 февраля 2017 года в Минске (ул. Я. Купалы, 27) пройдут международные специализированные выставки «Автоматизация. Электроника» и «Электротех. Свет»
Проекту международной технической помощи “Улучшение доступа к финансовым ресурсам сельского населения в Беларуси“ требуется.
О предоставлении коммерческого предложения
Проекту международной технической помощи «Улучшение доступа к финансовым ресурсам сельского населения в Беларуси» требуется разработать автоматизированную систему управления для микрофинансовых организаций
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