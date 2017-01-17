ЕЭК ожидает роста в ЕАЭС в 2017 году

Валерий Алексеев

По итогам 2016 года совокупный ВВП Евразийского экономического союза снизился на 0,3%. В 2015-м его падение достигло 2,5%.

Член Коллегии (министр) по основным направлениям интеграции и макроэкономике ЕЭК Татьяна Валовая рассчитывает, что в наступившем году экономика организации начнет расти. При этом ЕЭК ожидает, что вырастет ВВП всех стран-участниц.

В числе позитивных сигналов Татьяна Валовая назвала рост промышленного производства в ЕАЭС в 2017 году на 0,2% (в 2015-м промышленное производство сократилось на 3,4%). Производство сельскохозяйственной продукции в 2016 году в союзе увеличилось на 3,2%, сообщает БЕЛТА.

Программой социально-экономического развития предусмотрен рост ВВП Беларуси на 1,7% в 2017 году, хотя в среднесрочном финансовом плане страны, опубликованном уже в начале этого года содержится более низкий показатель роста. Последняя оценка Всемирного банка предполагает падение ВВП нашей страны на 0,5%. Для сравнения международные эксперты ожидают роста экономики РФ на 2,5%.