Актуалии

Экономикс

Общество

Приложения

Партнеры

Image 46122 Оконный портал Газета «Народная Воля» - апошнія навіны

БР новости

ЕЭК ожидает роста в ЕАЭС в 2017 году

16 января, 2017 г.

Валерий Алексеев

По итогам 2016 года совокупный ВВП Евразийского экономического союза снизился на 0,3%. В 2015-м его падение достигло 2,5%. 

Член Коллегии (министр) по основным направлениям интеграции и макроэкономике ЕЭК Татьяна Валовая рассчитывает, что в наступившем году экономика организации начнет расти. При этом ЕЭК ожидает, что вырастет ВВП всех стран-участниц.

В числе позитивных сигналов Татьяна Валовая назвала рост промышленного производства в ЕАЭС в 2017 году на 0,2% (в 2015-м промышленное производство сократилось на 3,4%). Производство сельскохозяйственной продукции в 2016 году в союзе увеличилось на 3,2%, сообщает БЕЛТА.

Программой социально-экономического развития предусмотрен рост ВВП Беларуси на 1,7% в 2017 году, хотя в среднесрочном финансовом плане страны, опубликованном уже в начале этого года содержится более низкий показатель роста. Последняя оценка Всемирного банка предполагает падение ВВП нашей страны на 0,5%. Для сравнения международные эксперты ожидают роста экономики РФ на 2,5%. 

Поделиться |

ОТПРАВИТЬ КОММЕНТАРИЙ




* Все поля обязательны для заполнения

"БР новости" из предыдущего выпуска

Беларусь нарастила экспорт машин, продукции древообработки и текстиля. (Валерий Алексеев, 48 (1230) 24 декабря - 14 января 2016 г.)

МНС собрало 7 млн рублей сбора на финансирование госрасходов (Валерий Алексеев, 48 (1230) 24 декабря - 14 января 2016 г.)

Ставки по депозитам в 2016 году снизились (Валерий Алексеев, 48 (1230) 24 декабря - 14 января 2016 г.)

МТС запустил 4G еще в 20 городах Беларуси (, 48 (1230) 24 декабря - 14 января 2016 г.)

Изменения в Кодексе об образовании: в школу с 5 лет, в классах по 30 учеников (БЕЛТА, 48 (1230) 24 декабря - 14 января 2016 г.)

Все новости из предыдущего выпуска

(PDF) Вход/Регистрация

Весь номер по полосам

Архив

Сервисы сайта

Follow belmarket on Twitter

Новости компаний

Международная специализированная выставка «Рабочая одежда. Безопасность и охрана труда в Беларуси– 2017»

С 7 по 10 февраля 2017 года в Минске (ул. Я. Купалы, 27) пройдут международные специализированные выставки «Автоматизация. Электроника»  и «Электротех. Свет»

Проекту международной технической помощи “Улучшение доступа к финансовым ресурсам сельского населения в Беларуси“ требуется.

О предоставлении коммерческого предложения

Проекту международной технической помощи «Улучшение доступа к финансовым ресурсам сельского населения в Беларуси» требуется разработать автоматизированную систему управления для микрофинансовых организаций

Все новости

Архив