Беларусь приостановила поставки мяса из нескольких регионов

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16 января, 2017 г.
Ограничения связаны со вспышками птичьего гриппа и АЧС.
Департамент ветеринарного и продовольственного надзора МСХП Беларуси приостановли поставки мяса птицы из административной территории Женева Швейцарии, округа Вировитичко-Подравска Хорватии и Северо-восточного региона Румынии. Во всех регионах отмечены вспышки птичьего гриппа.
Ограничения вводятся на живую птицу, инкубационное яйцо, диких, зоопарковых и цирковых животных, мясоптицы, пищевые продукты переработки куриного яйца, пуха и пера, корма и кормовые добавки из птицы, корма растительного происхождения, охотничьи трофеи (пернатая дичь), а также бывшее в употреблении оборудование для содержания и разделки птицы.
Из-за вновь зарегистрированных вспышек африканской чумы свиней Беларусь также ограничила поставки свинины, живых животных и другой продукции свиноводства из Луганской и Закарпатской областей Украины.
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