Валерий Алексеев

Группа Brutto едет в тур по Беларуси с программой Double Hot. Музыканты выступят в Барановичах, Бресте, Гродно, Бобруйске, Солигорске, Витебске и других городах нашей страны.

Завершится тур масштабным шоу на «Минск-Арене» 8 марта.

В программу Double Hot вошли лучшие треки Brutto из альбомов «Родны край» и Underdog, а также золотые хиты «Ляписов» за последние десять лет. С программой Double Hot группа уже выступала в Украине, США и странах Европы, а белорусская премьера состоялась в Гомеле. Уже на родине к Brutto присоединилась знаменитая духовая секция «Ляписов».

Достаточно масштабные туры белорусских рок-групп по стране случаются не часто. Более 10 лет назад по стране прокатилась NRM, в этом десятилетии активно выступали J-Морс