Белорусам отменят визы в Гонконг

Алексей Иванов

Такая договоренность достигнута между Беларусью и специальным административным районом Китая Гонконг. Она была достигнута на встрече правительственной делегации нашей страны с руководством Гонконга.

Прежде чем белорусы получат возможность посещать Гонконг без виз, необходимо будет выполнить все формальности, предусмотренные законодательством Беларуси и КНР.

Также стороны подписали соглашение об избежании двойного налогообложения и предотвращении уклонения от уплаты налогов на доходы и имущество,

Белорусская делегация во главе с вице-премьером Василием Матюшевским находится в Гонконге, где также планирует встретиться с представителями деловых кругов, посетить фондовую биржу и провести инвестфорум Belarus calling Hong Kong.